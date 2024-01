Jacobo y Gabriela Ostos, nuevo enfrentamiento en televisión: "No tienes vergüenza"

Tan solo unas horas después del aniversario por la muerte de Jaime Ostos, su hijo Jacobo Ostos ha reaparecido en el programa de Sonsoles Ónega para defender una vez más a su madre, Marí Ángeles Grajal.

"Si no llega a ser por mi madre, no hubieran vuelto a tener relación" asegura Jacobo sobre la relación que mantenían sus hermanos con su padre.

Tras la reciente intervención quirúrgica de su madre, el joven deja claro que sus hermanos no forman parte de su vida a pesar de compartir la misma sangre.

"Mis hermanos los elijo yo, son mis amigos, no los de sangre. Ellos son familia por parte de padre con los que no tengo relación ni tampoco quiero".

En cuanto a la información de que Consuelo Alcalá pudo hablar con su padre cuando este estaba en el hospital, su hijo deja claro que esa información es falsa.

"Mi padre nunca ha tenido una conversación con esa mujer porque no quería verla ni en pintura por todo lo que dijo".

Cansado del ataque público recibido por parte de sus hermanos y dolido por la última intervención televisiva de Gabriela, Jacobo insiste en que no quiere tener ningún tipo de relacicón con ellos: "Yo no quiero tener relación con ellos, no voy a llevarme bien con personas que no han tratado bien a mi madre ni a mi padre".

Mientras que los hijos de Jaime acusan a su madre y a él de no haber dejado nada de valor en la casa a la hora de repartir las pertenencias de su padre, Jacobo explica: "En mi casa no había nada de valor, se llevaron lo que quisieron menos tres cosas que eran de nuestro ajuar".

Lejos de mostrar una actitud de acercamiento, Gabriela Ostos entra por teléfóno al programa de Sonsoles para recriminarle a su hermano todo lo que está contando. Por su parte, Jacobo deja claro que no quiere hablar con ella: "Tienes una mala sangre y una mala baba... Lo que tenías es que haberte quedado en tu casa ayer. No tienes vergüenza. No eres hermana y no eres nada, no molestes más. Eres suna amentira con patas".

Visiblemente enfadado e intentando que todo el mundo entienda su postura, Jacobo insiste: "A tí lo que te pica es que no has podido coger un duro. Tuve que hipotecer el chalet, puedes ir a verlo al registro civil. Lo que no sabe la gente y quiero que sepa España es que estoy removiendo esta miera porque el bien privativo del chalet es de mi madre".