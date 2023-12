Jaime Cantizano termina el año feliz por su situación profesional

Feliz por la estabilidad profesional que ha conseguido, Jaime Cantizano disfruta de una estabilidad personal que ha cosechado durante años.

Eso sí, lo más importante para el presentador de televisión sigue siendo su familia, sobre todo su hijo Leo... y es precisamente ese lado más íntimo el que sigue manteniendo en un segundo plano cuando se pone delante de una cámara.

Hace unos días pudimos hablar con él y le preguntábamos por la conciliación laboral, a lo que nos contestaba que "estoy muy, muy organizado porque es inevitable con este ritmo de trabajo".

Tanto es así, que el presentador saca tiempo de cualquier sitio dedicarse a sí mismo: "Pero yo estoy obsesionado con tener tiempo para mí y lo tengo".

"Ser padre es la mejor decisión que he tomado. Llevo más de veinte años dedicándome a esto. Evidentemente me gusta la radio, he seguido haciendo televisión de manera más reducida, pero desde hace siete años ser padre es mi principal ocupación" confesaba hace unos meses ante las cámaras.

Además, el comunicador jerezano nos confesaba que se enfrenta a la recta final de este 2023 feliz e ilusionado: "de trabajo no me puedo quejar, estoy muy satisfecho, muy contento, y me da que el 2024 va a ser todavía mejor".