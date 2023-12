Pablo Urdangarín, su desconocido encuentro con Ainhoa Armentia sale a la luz

A punto de cumplirse dos años de la separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín tras salir a la luz la relación que el ex jugador de balonmano mantenía con su compañera de trabajo Ainhoa Armentia, el ex duque de Palma ha dado un paso de gigante que demuestra lo consolidado que está su noviazgo con la vitoriana.

Tal y como han revelado en 'TardeAR', Iñaki ha dejado la casa de su madre en Vitoria y ya convive con su pareja y los hijos de ésta en el domicilio familiar de Ainhoa, aunque sus planes pasan por mudarse a un piso de alquiler a las afueras de la capital alavesa que están reformando a su gusto.

No es el único titular que protagoniza estos días el ex cuñado del Rey Felipe VI, ya que como ha publicado en exclusiva '¡Hola!', Pablo Urdangarín ha tenido un gesto que demuestra su apoyo a su padre, convirtiéndose en el primero de los hijos de la infanta Cristina en conocer a Armentia.

Dando un paso al frente, y desmarcándose de sus hermanos Juan, Miguel e Irene -que mantienen las distancias y no quieren saber nada de la novia de su padre a pesar de los dos años de discreta relación que están a punto de cumplir- el jugador del Fraikin Granollers ha tenido su primera toma de contacto con Ainhoa.

Según releva la publicación, Pablo y la pareja de Iñaki se habrían conocido durante un partido de balonmano, al que su padre acudió acompañado de la vitoriana. Y tras el encuentro, habría aprovechado para presentar a su segundo hijo -quizás el más cercano a él- y a su novia. Aunque fue un instante breve, habría reinado la cordialidad y supondría un 'triunfo' para el ex yerno del Rey Juan Carlos, feliz al ver por primera vez a dos de sus pilares juntos.

Sin embargo, este gesto tan significativo de Pablo no cambia las cosas, puesto que por el momento el joven prefiere no ir más allá y no tener relación con Ainhoa, alineándose con sus hermanos Juan, Miguel e Irene en lo que a su postura sobre la relación de su padre se refiere.

Tal es su intención de mantener las distancias que los hijos de la infanta Cristina, que despedirán el año con Iñaki en Vitoria, habrían impuesto al ex duque de Palma que su novia no esté presente en la celebración familiar de Nochevieja, dejando claro que no habrá acercamiento con Armentia.

Y es que a pesar de que doña Cristina no ha impuesto nada a sus hijos en este aspecto, el respeto por su madre es lo principal para Juan, Pablo, Miguel e Irene y no se sienten preparados para tener relación con la pareja de su padre.