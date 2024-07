Ricky Martin culmina en Mallorca su gira por España en su mejor momento personal: "No me quejo"

El icónico cantante Ricky Martin se encuentra en Palma de Mallorca con motivo del último concierto de su gira. A su llegada, el artista se mostró visiblemente feliz y entusiasmado ante su espectáculo en la ciudad, es por ello que no dudó en compartir su alegría con sus seguidores y la prensa, asegurando que atraviesa uno de los mejores momentos de su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

"Fantástico, no me quejo", declaró con una sonrisa, reflejando su satisfacción y bienestar. Desde que Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, viajó hasta A Coruña para asistir a uno de los conciertos del puertorriqueño en nuestro país, los rumores sobre una posible relación más allá de una amistad no han cesado.

Ricky Martin, quien ha cosechado éxitos a lo largo de su carrera musical, se encuentra actualmente en una etapa especialmente positiva. Su gira ha sido recibida con entusiasmo en diversas ciudades, y su llegada a Palma de Mallorca no ha sido la excepción.