Terelu Campos pasa de las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet

Raúl Prieto celebraba este viernes rodeado de grandes amigos y de su marido, Joaquín Torres, en pleno centro madrileño tras vivir un 2023 lleno de éxitos personales.

Una de las asistentes fue Terelu Campos, a quien le preguntamos por las últimas declaraciones de Edmundo Arrocet sobre su familia... pero lo cierto es que la presentadora no quiso pronunciarse al respecto.

Hace unos días, el humorista reaparecía ante las cámaras y aseguraba que si se encuentra en algún momento con Terelu y Carmen "no tengo ningún problema en saludarlas ni nada por el estilo, o sea, ningún problema, para nada, aunque me duele que hayan hablado mal, que digan que he sido lo peor que le ha pasado a su madre en la vida".

Unas palabras que vuelven a situar a las hermanas Campos en el foco mediático después de que le hayan pedido públicamente que deje de hablar de ellas y de la relación sentimental que mantuvo con su madre.

Sin embargo, la única que no ha hablado en estos meses de las entrevistas y declaraciones que ha hecho Edmundo ha sido Terelu, que ha permanecido en un segundo plano y ha preferido pasar por alto todo lo que el humorista ha dicho de ellas.

Este viernes, la colaboradora de televisión llegaba a un restaurante de Madrid para celebrar el cumpleaños de su amigo íntimo Raúl Prieto y, reacia a la hora de hablar con la prensa, saludaba y sin articular palabra, se metía en el interior del local para evitar hacer ningún comentario sobre las últimas palabras del cantante.