Efemérides del 13 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 13 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 13 de enero:

• En 1750 España y Portugal rubrican el Tratado de Madrid.

• En 1888 varios amantes la exploración y de la ciencia fundan la National Geographic Society en el Club Cosmos de Washington D.C.

¿Qué pasó el 13 de enero?

En España:

• En 587 el rey visigodo hispánico Recaredo proclama su adhesión y la de su familia a la fe católica

• En 1874 se da por terminada la insurrección cantonalista de Cartagena ante el férreo bloqueo marítimo terrestre

• En 1955 España entra a formar parte de la OCDE u Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

• En 1984 la inflación se sitúa en el 12.2 %, el crecimiento en el 2.1 %, y el paro afecta al 17.8 % de la población activa

• En 1986 inaugura la televisión matinal el programa Buenos Días

En el mundo:

• En 1776 al frente de sus tropas, George Washington entra triunfante en Nueva York

• En 1930 debuta en las tiras cómicas Mickey Mouse

• En 1966 el afroestadounidense Robert C. Weaver llega a secretario de Desarrollo Urbano en su estado natal

• En 1990 Douglas Wilder se convierte en el primer gobernador negro en la historia de EE.UU.

• En 2018 se envía una alerta nuclear desde en Hawái por error

¿Quién nació el 13 de enero?

En España:

• En 1938 nace Gregorio Peces-Barba, político

• En 1941 nace Pasqual Maragall, político

• En 1958 nace Paco Buyo, futbolista

• En 1977 nace Cayetano Rivera Ordóñez, torero

• En 1979 nace Gorka Otxoa, actor

En el mundo:

• En 1972 nace Nicole Eggert, actriz

• En 1976 nace Michael Peña, actor

• En 1981 nace Shad Gaspard, luchador profesional

• En 1989 nace Beau Mirchoff, actor

• En 1995 nace Natalia Dyer, actriz

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 13 de enero?

Los nacidos el 13 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 13 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Hilario celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Hilario de Poitiers, y también es la onomástica de San Remigio de Reims, San Kentigerno, Santa Juta de Huy, San Godofredo de Ilbenstad, San Pedro presbítero y mártir y San Agricio.

¿Quién falleció el 13 de enero?

En España:

• En 2002 fallece Sixto Marco, pintor

• En 2004 fallece Joan Reventós, político

• En 2010 fallece Andrés Pazos, actor

• En 2011 fallece Joaquín Colomer Sala, médico y político

• En 2015 fallece José Luis Moro, dibujante

En el mundo:

• En 1941 fallece James Joyce, autor de "Ulisses"

• En 2000 fallece Elizabeth Kerr, actriz

• En 2007 fallece Michael Brecker, saxofonista

• En 2010 fallece Teddy Pendergrass, cantante

• En 2011 fallece Ellen Stewart, productora y directora de teatro

¿Qué se celebra el 13 de enero?

Hoy se celebra:

• Día Mundial de la Lucha contra la Depresión

• Día de la fundación de Popayán en Colombia

• Día de la independencia de Cochabamba, con el nombre de República de Bolívar, después llamada Bolivia

• Día de la bandera en Australia del Sur

• Día de la capitulación de Montenegro