Efemérides del 17 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 17 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 17 de enero:

• En 1899 nace el gángster Al Capone

• En 1912 el capitán Scott y sus hombres llegan al Polo Sur, un mes después de Amundsen

¿Qué pasó el 17 de enero?

En España:

• En 1954 inauguración de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares en el Puerto de Pajares (Asturias), siendo una de las primeras estaciones de esquí del país

• En 1966 próximo a las costas de España chocan dos aviones estadounidenses. Caen 4 bombas atómicas, tres muy cerca de Palomares y otra en las inmediaciones de Almería

• En 1986 se firma en La Haya, el protocolo que establece relaciones diplomáticas entre España e Israel

• En 1997 decenas de miles de personas se manifiestan en toda España para pedir la libertad de Ortega Lara y Cosme Delclaux, secuestrados por la banda terrorista ETA

• En 2014 nace el partido político de extrema izquierda Podemos liderado por Pablo Iglesias Turrión

En el mundo:

• En 1917 el Gobierno de Estados Unidos compran las islas Vírgenes a Dinamarca por tan sólo 25 millones de dólares estadounidenses.

• En 1920 entra en vigor la Ley seca, que prohibió (sin éxito) la venta y consumo de bebidas alcohólicas

• En 1933 el Congreso de los Estados Unidos gana por una mayoría de dos tercios al vigente presidente Herbert Hoover y vota por lograr la independencia de Filipinas

• En 1935 el Consejo de la Sociedad de las Naciones acuerda la incorporación de la cuenca del Sarre a Alemania

• En 1980 Charles Weismann logra producir interferón humano mediante al empleo de biotecnología

¿Quién nació el 17 de enero?

En España:

• En 1600 nace Pedro Calderón de la Barca

• En 1965 nace Manuel Sánchez Delgado, futbolista

• En 1971 nace Javier Gutiérrez Álvarez, actor

• En 1981 nace Daniel Diges, actor y cantante

• En 1983 nace Álvaro Arbeloa, futbolista

En el mundo:

• En 1706 nace Benjamin Franklin, científico y diplomático estadounidense

• En 1931 nace James Earl Jones, actor

• En 1942 nace el boxeador afroamericano Muhammad Ali

• En 1949 nace Mick Taylor, músico de la banda The Rolling Stones

• En 1962 nace Jim Carrey, actor

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 17 de enero?

Horóscopo nacidos el 17 de enero.

Los nacidos el 17 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 17 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Antonio Abad celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Marcelo , y también es la onomástica de San Sulpicio Pío, San Julián Saba, San Marcelo obispo, San Jenaro Sánchez Delgadillo y Santa Roselina.

¿Quién falleció el 17 de enero?

En España:

• En 1973 fallece Juan Adsuara, escultor

• En 2002 fallece Camilo José Cela, escritor

• En 2012 fallece Carlos Pujol, escritor y traductor

• En 2013 fallece Fernando Guillén, actor

• En 2019 fallece Vicente Álvarez Areces, político

En el mundo:

• En 1933 fallece Louis Comfort Tiffany, artista y diseñador

• En 2005 fallece Virginia Mayo, actriz

• En 2008 fallece Bobby Fischer, ajedrecista islandés

• En 2010 fallece Erich Segal, escritor

• En 2020 fallece Terence Hallinan, político

¿Qué se celebra el 17 de enero?

Hoy se celebra:

• Día de las Fiestas de San Antón en Albacete

• Día de Menorca

• Día de fiesta patronal en honor a San Antón en Elgóibar, Guipúzcoa

• Día de fiesta patronal en honor de San Antón en Arcenillas, Zamora

• Día de la Independencia de Transvaal, República Sudafricana