Efemérides del 23 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 23 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 23 de diciembre:

En 1907 Gustavo V es proclamado rey de Suecia

Gustavo V es proclamado rey de Suecia. Fuente | Wikipedia.

En 1932 se promulga la ley del Impuesto sobre la Renta en España

¿Qué pasó el 23 de diciembre?

En España:

En 1808 custodiado por el ejército francés, José I Bonaparte ocupa el trono conferido por su hermano Napoleón Bonaparte

se abolió la pena de muerte para el personal militar en tiempos de paz En 2010 el líder de CIU, Artur Mas, jura como presidente de la Generalitat de Cataluña

En 2010 el líder de CIU, Artur Mas, jura como presidente de la Generalitat de Cataluña. Fuente | El Mundo.

En el mundo:

fracasa un intento de golpe de Estado en Argentina En 1989 las tropas estadounidenses invaden Panamá

En 1989 las tropas estadounidenses invaden Panamá. Fuente | BBC.

¿Quién nació el 23 de diciembre?

En España:

En 1881 nace Juan Ramón Jiménez, escritor español y premio Nobel de Literatura en 1956

Vicente del Bosque, futbolista y entrenador. Fuente | Wikipedia.

nace Iosu Expósito, guitarrista y cantante de la banda Eskorbuto En 1969 nace Secun de la Rosa, actor

En el mundo:

En 1911 nace la amante secreta del dictador y criminal Hitler, Maria Reiter

nace Carla Bruni, exmodelo y cantautora italiana, primera dama francesa En 1968 nace Quincy Jones III, músico sueco-estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 23 de diciembre?

Horóscopo nacidos el 23 de diciembre.

Los nacidos el 23 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 23 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Antonio de Santa celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Antonio de Santa Amna Galvao, y también es la onomástica de Sérvulo, Juan de Kety, Juan Stone, Ivón, María Margarita de Youville y Thorlaco.

¿Quién falleció el 23 de diciembre?

En España:

En 1949 fallece María Santos, actriz

José Guerrero, pintor. Fuente | Descubrir el arte.

En el mundo:

En 1834 fallece Thomas Malthus, economista y demógrafo británico

¿Qué se celebra el 23 de diciembre?

Hoy se celebra:

Día oficial de la bandera en Suecia

En HumanLight, Festivus en EE.UU.

La Noche de rábanos en México

Día de la victoria en Egipto

Día del niño en Sudán