Efemérides del 24 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 24 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 24 de diciembre:

● En 1844 Inglaterra y Estados Unidos firman un tratado en Gante que pone fin a la guerra angloamericana

● En 1914 se declaró un armisticio espontáneo en el frente occidental de la Primera Guerra Mundial

¿Qué pasó el 24 de diciembre?

En España:

● En 1591 Felipe II publica un indulto general a los amotinados y respeta la esencia de los fueros aragoneses

● En 1715 Felipe V ratifica su matrimonio con Isabel de Farnesio en Guadalajara

● En 1905 en la catedral de Barcelona, el cardenal Casañas sufre un atentado del que sale ileso

● En 1920 como resultado de la elección del 19, los conservadores salen victoriosos

● En 1950 España y Estados Unidos reanudan relaciones diplomáticas

En el mundo:

● En 1800 Napoleón Bonaparte sufre un ataque del que sale ileso

● En 1813 se desarrolla la Batalla de Lomas de Santa María donde las fuerzas insurgentes durante la Guerra de Independencia de México, comandadas por José María Morelos, que son derrotadas por las fuerzas españolas del Comandante Agustín de Iturbide

● En 1837 nace Isabel de Baviera, conocida popularmente como la emperatriz Sissi

● En 1851 se produce un incendio en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos

● En 1965 se crea el Ku Klux Klan en Estados Unidos

¿Quién nació el 24 de diciembre?

En España:

● En 1796 nace Fernán Caballero, escritora

● En 1863 nace Enrique Fernández Arbós, músico

● En 1949 nace Moncho Borrajo, actor y humorista

● En 1963 nace Eloy M. Cebrián, escritor

● En 1987 nace Antonio Jesús Regal Angulo, futbolista

En el mundo:

● En 1905 nace Howard Hughes, empresario, piloto y productor de cine estadounidense

● En 1922 nace Ava Gardner, actriz estadounidense

● En 1945 nace Lemmy Kilmister, cantante y bajista británico, de la banda Motörhead

● En 1970 nace Amaury Nolasco, actor puertorriqueño

● En 1971 nace Ricky Martin, cantante y actor puertorriqueño

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 24 de diciembre?

Los nacidos el 24 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 24 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Gregorio celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Gregorio de Spoleto, y también es la onomástica de Irmina de Tréveris, Delfín de Burdeos, Metrobio, y Tarsila de Roma.

¿Quién falleció el 24 de diciembre?

En España:

● En 1957 fallece Arturo Barea, escritor

● En 1995 fallece Carlos Lapetra, futbolista

● En 2011 fallece Juan García Damas, escritor

● En 2012 fallece José Simón Díaz, bibliógrafo y filólogo

● En 2016 fallece Gil Parrondo, director artístico español ganador de dos Premios Óscar

En el mundo:

● En 1933 fallece Norman Vincent Peale, psicólogo y escritor estadounidense

● En 1954 fallece Vasco da Gama, navegante portugués

● En 1979 fallece Rudi Dutschke, líder estudiantil alemán

● En 2002 fallece Tita Merello, actriz y cantante argentina

● En 2012 fallece Jack Klugman, actor estadounidense, protagonista de la serie Quincy

¿Qué se celebra el 24 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Día de Nochebuena

● Fiesta de los Siete Peces en EE.UU.

● Declaración de la Paz Navideña en Finlandia

● Día de la Independencia en Libia

● Día de Honor Militar en Rusia