Efemérides del 25 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 25 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 25 de diciembre:

● En el año 800 Carlomagno es coronado Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico

● En 1066 Guillermo el Conquistador es coronado rey de Inglaterra

Guillermo el Conquistador es coronado rey de Inglaterra. Fuente | Curiosidades de la Historia.

¿Qué pasó el 25 de diciembre?

En España:

● En 1322 en la corona de Aragón, el rey Jaime II, viudo, se casa con Elisenda de Moncada

● En 1492 en un banco de arena frente a la isla Hispaniola, hoy Haití y República Dominicana, encalló la carabela Santa María en su viaje inaugural a las Américas; con sus restos se construyó el primer asentamiento español en América, llamado Fuerte Navidad

● En 1780 el sultán de Marruecos, ratifica el tratado de amistad con Carlos III de España, firmado por el conde de Floridablanca y el embajador marroquí, Sidi Mohammed ben Otmán, que obliga a los barcos británicos a abandonar la costa de Tetuán y el puerto de Tánger.

● En 1883 en el contexto de la Primera Guerra Carlista, Baldomero Espartero consigue deshacer el fuerte partido del caudillo Magranell en Valencia, que dominaba las tierras de Játiva y Onteniente.

● En 1884 un terremoto, con una magnitud estimada entre 6,5 y 7 (Richter), sacude Granada

En 1884 un terremoto, con una magnitud estimada entre 6,5 y 7 (Richter), sacude Granada. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

● En 1223 san Francisco de Asís monta el primer pesebre en Italia

● En 1882 Edward Johnson, socio de Thomas Edison, enciende un árbol de Navidad en su casa con bombillas eléctricas en Estados Unidos

● En 1941 entran en Hong Kong tropas japonesas

● En 1961 la bula papal Humanae salutis anuncia el Concilio Vaticano II para 1962

● En 1978 da inicio el ataque vietnamita a Camboya

¿Quién nació el 1 de diciembre?

En España:

● En 1942 nace Enrique Morente, cantante

● En 1952 nace José Obeso Revuelta, político

● En 1964 nace Chucho Solana, futbolista

● En 1976 nace Lírico, cantante

● En 1982 nace Dani Martínez, cómico

Dani Martínez, cómico. Fuente | Wikipedia.

En el mundo:

● En 1642 nace el físico y matemático inglés Isaac Newton, padre de la ley de la gravedad

● En 1878 nace Louis Chevrolet, piloto y fundador de la marca de automóviles

● En 1899 nace Humphrey Bogart, actor estadounidense

● En 1954 nace Annie Lennox, cantante británica.

● En 1971 nace Justin Trudeau, primer ministro canadiense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 25 de diciembre?

Horóscopo nacidos el 25 de diciembre.

Los nacidos el 25 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 25 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Jesucristo celebran su santo gracias a que hoy es el día de la Natividad de nuestro Señor Jesuscristo, y también es la onomástica de Natalia, Noelia, Eugenia, Anastasia y Nuestra señora de Belén.

¿Quién falleció el 25 de diciembre?

En España:

● En 1553 fallece Pedro de Valdivia

● En 1983 fallece Joan Miró, pintor

● En 1997 fallece Gabriel Alomar Esteve, arquitecto

● En 2002 fallece Íñigo Cavero, político

Íñigo Cavero, político. Fuente | Wikipedia.

● En 2006 fallece Francisco Salinas Quijada, abogado y profesor

En el mundo:

● En 1954 fallece Johnny Ace, cantante estadounidense

● En 1977 fallece Charles Chaplin en Suiza, famoso actor, director y escritor inglés

● En 1989 fallece Nicolae Ceauşescu, dictador comunista rumano

● En 1995 fallece Dean Martin, Dino Crocetti, actor y cantante estadounidense

● En 2006 fallece James Brown, cantante estadounidense de soul

¿Qué se celebra el 25 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Día de Navidad

● Natalis Solis Invictus en la Antigua Roma

● Día del niño en Camerún y República del Congo

● Día de la Constitución en China

● Día de Quaid-e-Azam en Pakistán