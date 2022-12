Efemérides del 26 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 26 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 26 de diciembre:

● En 1921 se inaugura una nueva estación de metro en Madrid, entre la Puerta del Sol y la rotonda de Atocha

● En 1923 Estados Unidos y Turquía firman un tratado de paz en Estambul

¿Qué pasó el 26 de diciembre?

En España:

● En 1489 los Reyes Católicos reconquistan Almería, ciudad tomada por Al-Zagal y sus tropas moras

● En 1552 las tropas del emperador Carlos I de España inician el sitio de Metz tras 60 días de esfuerzos inútiles

● En 1713 Felipe V firma un Real Decreto, redactado por Jean Orry, dividiendo España en 21 provincias, a efectos administrativos y fiscales

● En 1884 España anuncia a las potencias extranjeras que tiene bajo su protectorado la costa occidental de África entre el Cabo Bojador y el Cabo Blanco, zona comúnmente denominada Sáhara Occidental

● En 1993 el Rally Dakar cruzará dos veces España

En el mundo:

● En 1909 el IX Congreso Sionista se lleva a cabo en Hamburgo

● En 1925 se funda el Partido Comunista de la India en la India británica

● En 1945 el gobierno militar francés confisca las minas del Sarre, Alemania

● En 1983 la Cámara de Representantes reelige a Yasuhiro Nakasone como primer ministro de Japón

● En 2002 Irán prohíbe la lapidación para mejorar su imagen internacional

¿Quién nació el 26 de diciembre?

En España:

● En 1959 nace Mariano Barroso, cineasta

● En 1960 nace Emilio del Valle, político

● En 1975 nace Pablo Puyol, actor y bailarín y cantante

● EN 1976 nace Pablo García Fernández, guitarrista

● En 1979 nace Xavier Florencio, ciclista

En el mundo:

● En 1893 nace Mao Zedong, el líder político fundador de la República Popular China

● En 1966 nace Jay Farrar, compositor y cantante estadounidense

● En 1970 nace James Mercer, músico y guitarrista estadounidense, de la banda The Shins

● En 1971 nace Jonathan M. Parisen, cineasta estadounidense

● En 1974 nace Joshua John Miller, actor estadounidense.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 26 de diciembre?

Los nacidos el 26 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 26 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Esteban celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Esteban, y también es la onomástica de Zósimo, Zenón, Eutimio, Dionisio y Arquelao obispo.

¿Quién falleció el 26 de diciembre?

En España:

● En 1966 fallece José Yárnoz, arquitecto

● En 1988 fallece Pablo Sorozábal, compositor

● En 2009 fallece Francisco Gil de Sola Caballero, marino

● En 2011 fallece Gonzalo Torrente Malvido, escritor y guionista

● En 2016 fallece Jaume Camprodon Rovira, obispo

En el mundo:

● En 1890 fallece Heinrich Schliemann

● En 1985 fallece asesinada Dian Fossey, primatóloga especializada en gorilas

● En 1999 fallece Curtis Mayfield, músico estadounidense

● En 2005 fallece Vincent Schiavelli, actor estadounidense

● En 2010 fallece Teena Marie, cantante estadounidense

¿Qué se celebra el 26 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Segundo día de Navidad en España

● Boxing Day en Canadá y Reino Unido

● Día de la Buena Voluntad en Sudáfrica

● Día de la Familia en Vanuatu

● Día de Acción de Gracias en Islas Salomón