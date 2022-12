Efemérides del 27 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 27 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 27 de diciembre:

● En 1870, el general Juan Prim muere asesinado en Madrid, víctima de un atentado

El general Juan Prim muere asesinado en Madrid, víctima de un atentado. Fuente | La Vanguardia.

● En 1945 se establece el Fondo Monetario Internacional

¿Qué pasó el 27 de diciembre?

En España:

● En 1836 el gobierno de España reconoce la independencia de México

● En 1936 en plena Guerra Civil Española, Santander fue bombardeada por aviones franquistas, matando a unos 70 e hiriendo a 50 civiles. En respuesta, ese mismo día son asesinados 156 presos del buque prisión Alfonso Pérez

● En 1978 el rey Juan Carlos I sanciona la Constitución española tras el final de la dictadura franquista

● En 1983 se convalida el decreto-ley sobre la reconversión industrial en el Congreso de los Diputados

● En 1985 la organización de los Juegos Olímpicos es solicitada oficialmente por Barcelona

En 1985 la organización de los Juegos Olímpicos es solicitada oficialmente por Barcelona. Fuente | RTVE.

En el mundo:

● En 1703 Portugal e Inglaterra firman el Tratado de Methuen, que otorga a los vinos portugueses su posición de monopolio en el mercado británico

● En 1789 Luis XVI de Francia convoca a los Estados Generales

● En 1805 se rubrica el Tratado de Pressburg

● En 1874 se juega el primer partido oficial de béisbol de la historia

● En 1947 se publica la Primera Constitución italiana después de la Segunda Guerra Mundial

¿Quién nació el 27 de diciembre?

En España:

● En 1936 nace Ramón Miralles, futbolista

● En 1943 nace Joan Manuel Serrat, cantautor

● En 1955 nace Miguel Gallardo, historiador

● En 1968 nace Diego el Cigala, cantaor flamenco

Diego el Cigala, cantaor flamenco. Fuente | Wikipedia.

● En 1995 nace Carlos Cuevas, actor

En el mundo:

● En 1571 nace Johannes Kepler, astrónomo y filósofo alemán

● En 1822 nace Louis Pasteur, químico francés que descubrió las enfermedades infecciosas

● En 1948 nace Gérard Depardieu, actor francés

● En 1974 nace Masi Oka, actor japonés

● En 1981 nace Emilie de Ravin, actriz australiana

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 27 de diciembre?

Horóscopo nacidos el 27 de diciembre.

Los nacidos el 27 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 27 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Juan Evangelista celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Juan Evangelista y Apóstol, y también es la onomástica de Fabiola de Roma.

¿Quién falleció el 27 de diciembre?

En España:

● En 1946 fallece Pedro Mata, novelista

● En 1971 fallece Gonzalo Rodríguez Lafora, neurólogo y psiquiatra

● En 1998 fallece Ricardo Tormo, motociclista

● En 2003 fallece el fundador de Chupa Chups, el empresario Enric Bernat

● En 2010 fallece Luis Mariñas, periodista y presentador de televisión

Luis Mariñas, periodista y presentador de televisión. Fuente | El País.

En el mundo:

● En 1923 fallece Gustave Eiffel, ingeniero civil francés

● En 1981 fallece Hoagy Carmichael, compositor estadounidense

● En 2002 fallece George Roy Hill, cineasta estadounidense

● En 2011 fallece Helen Frankenthaler, pintora estadounidense

● En 2016 fallece Carrie Fisher, actriz estadounidense

¿Qué se celebra el 27 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias

● Día de la Constitución en la dictadura comunista de Corea del Norte

● Día de los rescatistas de emergencias en la dictadura comunista de Rusia

● Día del Primer Grito libertador en Perú

● Día de la independencia en México