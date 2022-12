Efemérides del 31 de diciembre de 2022: ¿Qué pasó el 31 de diciembre?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 31 de diciembre:

● En 1704 entra en erupción el volcán Teide en la isla de Tenerife

En 1704 entra en erupción el volcán Teide en la isla de Tenerife. Fuente | El Economista.

● En 1999 Estados Unidos transfiere el control del Canal de Panamá a la República de Panamá

¿Qué pasó el 31 de diciembre?

En España:

● En 1584 Felipe II firma con la Liga Católica, encabezada por Enrique de Guisa, el Tratado de Joinville, comprometiéndose a expulsar a los protestantes

● En 1784 Carlos III pone en marcha la sentencia de galeras para reforzar la lucha contra los piratas

● En 1884 se aprueba un real decreto para el establecimiento de los ferrocarriles en España

● En 1874 se formó un gobierno provisional a cargo de Antonio Cánovas del Castillo tras el golpe militar de Arsenio Martínez Campos y se proclamó el restablecimiento de la monarquía, tras la ascensión al trono del Capitán General de Castilla la Nueva, Primo de Rivera

● En 1912 se funda el Instituto de Medicina Legal español

En el mundo:

● En 1929 el Congreso Nacional, inspirado en Gandhi, aboga por la plena independencia de la India

● En 1944 durante la Segunda Guerra Mundial, Hungría declara la guerra a Alemania

● En 1993 en Nueva Orleans EE.UU se conoce la desaparición de Ylenia Carrisi de 23 años, la hija mayor del cantante italiano Albano y la actriz estadounidense Romina Power. Nunca más se sabrá de ella. Quince días antes, el encargado del acuario municipal vio a una mujer de rasgos similares a Ylenia tirarse al río Mississippi; su desaparición sigue siendo un misterio.

● En 2009 hay un eclipse lunar parcial y luna azul al mismo tiempo, visible en Europa, África, Asia, y Oceanía

En 2009 hay un eclipse lunar parcial y luna azul al mismo tiempo, visible en Europa, África, Asia, y Oceanía. Fuente | Diario de Mallorca.

● En 2020 cierra Adobe Flash Player

¿Quién nació el 31 de diciembre?

En España:

● En 1617 nace en Sevilla Bartolomé Esteban Murillo, pintor barroco

● En 1975 nace Sendoa Agirre, futbolista

● En 1979 nace José Juan Figueras, futbolista

● En 1984 nace Luis Fernández Estébanez, actor

● En 1987 nace Fabricio Agosto, futbolista

En 1987 nace Fabricio Agosto, futbolista. Fuente | RCD Mallorca.

En el mundo:

● En 1868 nace Henri Matisse, pintor francés que se identifica con el estilo fauvista

● En 1977 nace Donald Trump Jr., empresario estadounidense

● En 1979 nace Bob Bryar, batería de la banda estadounidense My Chemical Romance

● En 1985 nace Shay Laren, modelo estadounidense

● En 2000 nace Logan Sargeant, piloto estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 31 de diciembre?

Horóscopo nacidos el 31 de diciembre.

Los nacidos el 31 de diciembre son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 31 de diciembre: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Silvestre celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Silvestre, y también es la onomástica de Columba, Zótico, Mario, Barbaciano y Melania.

¿Quién falleció el 31 de diciembre?

En España:

● En 1936 fallece el escritor Miguel de Unamuno, perteneciente a la generación del 98

● En 1974 fallece Thedy, payaso

● En 2001 fallece Javier Benjumea, empresario y político

● En 2005 fallece Lorenzo Gomis, poeta y periodista

● En 2012 fallece Andreu Vivó, gimnasta

Andreu Vivó, gimnasta. Fuente | Eurosport.

En el mundo:

● En el 192 fallece asesinado el emperador Cómodo, hijo de Marco Aurelio

● En 2008 fallece Donald Westlake, escritor estadounidense

● En 2013 fallece James Avery, actor estadounidense

● En 2015 fallece Wayne Rogers, actor estadounidense

● En 2021 fallece Betty White, actriz y comediante estadounidense

¿Qué se celebra el 31 de diciembre?

Hoy se celebra:

● Nochevieja

● Solemne celebración del Te Deum

● Día de la reconquista en Tortosa

● Día de liberación de Ginebra

● Día de Ottawa en Canadá