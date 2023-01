Efemérides del 5 de enero de 2023: ¿Qué pasó el 5 de enero?

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 5 de enero:

● En 1759 George Washington contrae matrimonio con Martha Dandridge Custis en EE.UU.

● En 1919 el Partido Obrero Alemán que se convertirá mas tarde en el Partido Nazi es fundado por Anton Drexler

¿Qué pasó el 5 de enero?

En España:

● En 951 abdica Ramiro II de León

● En 1977 se suprime el Tribunal de Orden Público, nace la Audiencia Nacional y se deroga el decreto ley sobre el terrorismo

● En 1978 se aprueba la pre-autonomía de Euskadi en el País Vasco

● En 2009 la antigua montaña rusa del Parque de Atracciones Tibidabo en Barcelona da su último viaje antes de ser sustituida

● En 2016 miles de venezolanos residentes en España salen a la calle a celebrar la toma de la Asamblea Nacional de Venezuela por parte de la oposición en Caracas

En el mundo:

● En 1822 se anexan a México las provincias de Nicaragua, Honduras y Guatemala

● En 1909 Colombia reconoce la independencia y separación de Panamá

● En 1914 Ford Motor Company activa el horario de 8 horas laborales y el salario mínimo de 5 dólares al día a cada obrero de sus fábricas

● En 1925 Nellie Tayloe Ross se convierte en la primera mujer gobernadora en EE.UU.

● En 2002 científicos japoneses crean el primer ojo artificial

¿Quién nació el 5 de enero?

En España:

● En 1774 nace Gaspar Melchor de Jovellanos, político y escritor español

● En 1985 nace Matías Prats Chacón, periodista

● En 1980 nace Santiago Ventura, tenista

● En 1991 nace Daniel Pacheco, futbolista

● En 1997 nace Jesús Vallejo, futbolista

En el mundo:

● En 1876 nace Konrad Adenauer, canciller alemán

● En 1931 nace Robert Duvall, actor estadounidense

● En 1946 nace Diane Keaton, actriz estadounidense

● En 1956 nace Frank-Walter Steinmeier, político alemán, presidente de Alemania desde 2017

● En 1978 nace January Jones, actriz estadounidense

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 1 de enero?

Horóscopo nacidos el 5 de enero.

Los nacidos el 5 de enero son Capricornio. Los Capricornio en sí mismos son un signo bastante enérgico, pero sin embargo, son pasivos, por lo que no pierden el tiempo persiguiendo algo más, sino que intentan mantener lo que ya tienen. Estamos hablando aquí no solo de las emociones, también de la mundana riqueza material. Los Capricornio no discuten y no defienden su opinión a capa y espada, simplemente se quedan con ella y en silencio recopilan pruebas de que tienen razón. No tomarán parte en el conflicto, pero aun así se beneficiarán de su resolución. Los fracasos casi nunca los inquietan: son firmes y avanzan hacia su objetivo, incluso si no hay interés en ello, actuando total y completamente por inercia. Muchos Capricornio son pesimistas por naturaleza. Confían en sus propias habilidades, pero creen que las circunstancias suelen estar en su contra. Además, se consideran personas desafortunadas. Esto confirma el hecho de que todo en la vida se le da a los Capricornio con gran dificultad, pero eso sí, saben cómo regocijarse del éxito que les ha tocado como ningún otro.

Santoral del día 5 de enero: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Juan Nepomuceno celebran su santo gracias a que hoy es el día de Juan Nepomuceno Neumann, y también es la onomástica de Santa Sinclética, San Gerlaco, Santa Genoveva Torres Morales, Santa Emiliana, San Eduardo el Confesor, San Diosgracias, San Convoión y San Simeón el Estilita.

¿Quién falleció el 5 de enero?

En España:

● En 1936 fallece Ramón María del Valle-Inclán, destacado autor de la literatura modernista española

● En 1998 fallece Martz Schmidt, historietista

● En 2004 fallece Pepe Carroll, mago y presentador de televisión

● En 2010 fallece Santos Pastor, catedrático, economista y jurista

● En 2011 fallece Gabriel Cardona, escritor, historiador y militar

En el mundo:

● En 1448 fallece Cristóbal de Baviera, rey bávaro

● En 1933 fallece Calvin Coolidge, 30.º presidente estadounidense

● En 1979 fallece Charles Mingus, músico estadounidense

● En 1982 fallece Hans Conried, actor estadounidense

● En 2018 fallece Jerry Van Dyke, comediante estadounidense

¿Qué se celebra el 5 de enero?

Hoy se celebra:

● Día de la Cabalgata de Reyes Magos

● Cuarto día del Carnaval de Negros y Blancos en Colombia

● Aniversario del edificio de la Ópera de París de Charles Garnier

● Día del independencia de Panamá

● Aniversario de la Copa de Campeones de Europa