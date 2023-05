Efemérides del 8 de mayo de 2023: ¿Qué pasó el 8 de mayo?.

Estos fueron los 2 acontecimientos más importantes ocurridos un 8 de mayo:

● En 1945 el ejército nazi se rinde y se celebra el Día de la Victoria en Europa. Conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

● En 1945 tiene lugar la masacre en Sétif, Guelma y Kherrata, después del final de la Segunda Guerra Mundial

¿Qué pasó el 8 de mayo?

En España:

● En 589 comienza en España el Tercer Concilio de Toledo

● En 1701 las Cortes reconocen como rey a Felipe V de Borbón

● En 1931 las Cortes Constituyentes reconocen por primera vez a las mujeres como elegibles

● En 1932 se funda el Diario Ideal en Andalucía

● En 1981 Luis Buñuel, Eduardo Chillida, Cristóbal Halffter, Alfredo Kraus y Nicanor Zabaleta reciben la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes

En el mundo:

● En 1945 se produce la terrible masacre de Argelia

● En 1970 se lanza el álbum Let It Be de The Beatles en el Reino Unido

● En 1979 Londres (Reino Unido) lanza el primer álbum de The Cure titulado Three Imaginary Boys, uno de los pioneros de la new wave británica

● En 1980 la OMS declara oficialmente erradicado el virus de la viruela de todo el planeta

● En 1994 José María Figueres Olsen asume la presidencia de Costa Rica

¿Quién nació el 8 de mayo?

En España:

● En 1927 nace Chumy Chúmez, humorista

● En 1961 nace Pedro Reyes, humorista

● En 1966 nace Marta Sánchez, cantante

● En 1970 nace Luis Enrique, futbolista

● En 1975 nace Enrique Iglesias, cantante

En el mundo:

● En 1926 nace David Attenborough, naturalista

● En 1963 nace Michel Gondry, cineasta

● En 1964 nace Melissa Gilbert, actriz

● En 1981 nace Stephen Amell, actor

● En 1982 nace Christina Cole, actriz

Christina Cole, actriz. Fuente | Wikipedia.

Horóscopo: ¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el 8 de mayo?

Las personas nacidas entre el 20 de abril y el 20 de mayo son de signo Tauro. Los nacidos bajo el signo de Tauro son generalmente conocidos por tener una personalidad estable, persistente y confiable. Son personas prácticas y realistas que valoran la seguridad y la estabilidad en su vida. A menudo son trabajadores dedicados y tienen una ética laboral fuerte. Los Tauro también son conocidos por ser tercos y obstinados, lo que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad en su personalidad. Pueden tener dificultades para cambiar de opinión o de dirección, y pueden aferrarse a las cosas incluso cuando sería mejor dejarlas ir. Además, los Tauro son personas que disfrutan del placer y la comodidad, y pueden tener una inclinación hacia los placeres físicos como la comida y el sexo. A menudo tienen un fuerte sentido de la estética y pueden apreciar la belleza en las artes y la naturaleza. En general, los Tauro son personas estables y sensibles que valoran las relaciones duraderas y la comodidad en su vida.

Santoral del día 8 de mayo: ¿De quién es el santo hoy?, según el santoral católico.

Las personas que se llamen Bonifacio celebran su santo gracias a que hoy es el día de San Bonifacio IV, y también es la onomástica de San Wiro y compañeros, San Víctor de Milán, San Metrón, San Heladio de Auxerre, San Gibriano, San Dionisio obispo, San Desiderato de Bourges, San Arsenio de Scete, San Acacio de Bizancio, Nuestra Señora de Luján y San Pedro de Tarantasia.

¿Quién falleció el 8 de mayo?

En España:

● En 1996 fallece Celedonio Romero, guitarrista

● En 2002 fallece Juan Miguel Lope Blanch, filólogo

● En 2013 fallece Alfred Benlloch Llorach, inventor

● En 2014 fallece Yago Lamela, atleta

● En 2014 fallece Mercedes Salisachs, escritora

En el mundo:

● En 1891 fallece Helena Blavatsky, escritora

● En 1982 fallece Gilles Villeneuve, piloto de Fórmula 1

Gilles Villeneuve, piloto de Fórmula 1. Fuente | Wikipedia.

● En 1994 fallece George Peppard, actor

● En 1999 fallece Dirk Bogarde, actor

● En 2016 fallece Nick Lashaway, actor

¿Qué se celebra el 8 de mayo?

Hoy se celebra:

● Día Mundial del Burro

● Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja

● Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial

● Día Mundial del Cáncer de Ovario

● Día Internacional de la Talasemia