El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | El Español.

Enrique Iglesias es un cantante, compositor, productor y actor español nacido el 8 de mayo de 1975 en Madrid, España. Es el hijo menor del famoso cantante Julio Iglesias y de la modelo y socialité filipina Isabel Preysler.

Desde muy joven, Enrique mostró interés por la música y comenzó a escribir canciones en secreto. Sin embargo, decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad de Miami en Florida, Estados Unidos, pero después de un año decidió abandonar sus estudios para dedicarse por completo a su carrera musical.

Enrique Iglesias lanzó su primer álbum en 1995, titulado "Enrique Iglesias". Aunque el álbum no fue muy exitoso, el sencillo "Si Tú Te Vas" se convirtió en un éxito en varios países de América Latina. Su segundo álbum, "Vivir", lanzado en 1997, fue un gran éxito y lo convirtió en una estrella internacional. El álbum incluyó los sencillos "Enamorado Por Primera Vez" y "Sólo En Ti".

Enrique continuó lanzando álbumes exitosos en los años siguientes, incluyendo "Cosas Del Amor" (1998), "Enrique" (1999), "Escape" (2001) y "7" (2003). Con sus álbumes ha vendido más de 170 millones de discos en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los artistas latinos más exitosos de todos los tiempos.

Además de su carrera musical, Enrique también ha actuado en varias películas y programas de televisión, incluyendo "Once Upon a Time in Mexico" (2003), "Two and a Half Men" (2007) y "How I Met Your Mother" (2010). También ha sido juez en varios programas de competencia de canto como "American Idol" y "The Voice".

El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | IMDb.

Enrique ha ganado numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo varios Grammy Latinos y premios Billboard. También ha sido nombrado Embajador Mundial de la Cruz Roja en reconocimiento a su trabajo humanitario.

Cambios de look:

A lo largo de su carrera, ha experimentado con diferentes looks y estilos, desde el pelo más largo y ondulado hasta un corte de pelo corto y moderno. Hoy repasaremos algunos de los cambios de look más notables que ha tenido el artista desde sus inicios hasta hoy.

Primeros años de carrera

En sus primeros años de carrera, Enrique Iglesias se caracterizaba por su pelo más largo y algo ondulado. Con su melena salvaje y su estilo casual, se convirtió en un ídolo juvenil y en un referente de moda para muchos jóvenes de la época.

El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | E! Online.

2000

Sin embargo, en los años 2000, Enrique comenzó a experimentar con un look más sofisticado y moderno. En su álbum "Escape", lanzado en 2001, apareció con el pelo más corto y peinado hacia atrás, lo que le dio un aire más elegante y adulto. Este look se convirtió en una de sus marcas registradas y lo mantuvo durante varios años.

El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | Plejada.

Últimos tiempos

En los últimos tiempos, Enrique ha vuelto a cambiar de look. En sus conciertos y presentaciones, se le puede ver con el pelo más largo, con gorra. También ha dejado crecer su barba de vez en cuando, y ha adoptado un estilo más relajado y bohemio.

El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | Diez Minutos.

Estilo

Además de su pelo, Enrique también ha cambiado su estilo de ropa a lo largo de los años. En sus primeros años, solía vestir ropa informal y juvenil, como camisetas y pantalones vaqueros. Sin embargo, en los últimos años ha adoptado un estilo más sofisticado y elegante, con trajes y chaquetas a medida.

El cambio de Enrique Iglesias: Antes y después. Fuente | Vogue México.

Iglesias ha experimentado con diferentes looks y estilos, desde el pelo más largo y ondulado hasta un corte de pelo corto y moderno. Aunque su imagen ha evolucionado con el tiempo, lo que nunca ha cambiado es su habilidad para triunfar en la música con una escasa voz y su carisma sobre el escenario, lo que lo convierte en uno de los artistas más populares y admirados de la industria musical.