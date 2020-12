6 razones inesperadas para empezar a leer en inglés

La temporada de mantas calientes y cacao con céfiro puede considerarse oficialmente abierta. Siéntate y comienza tu maratón de libros de invierno. Intenta leer algo en inglés este año para que sea más entretenido: es más fácil y divertido de lo que crees. Incluso al hacer cursos de inglés online, ayuda mucho a ampliar tu vocabulario. Además, leer en original tiene unas ventajas innegables. Hemos destacado 8. ¡Siéntete libro para dejar tus opciones en los comentarios!

Primera: mantenerse al día en el mundo

Pueden pasar meses entre el lanzamiento de un libro y su publicación en español. La nueva novela de Hilary Mantel "The Mirror & the Light" salió hace seis meses y conmovió a los lectores y críticos. Aún no hemos visto esta novela en español en los estantes de las tiendas. Y después de leer un libro en inglés, tendrás la oportunidad de mostrar tu conocimiento del contenido de la obra antes del lanzamiento de la versión en tu idioma nativo.

Es que algunos libros no se traducen en absoluto. O posponen la traducción por un tiempo muy largo.

Segunda: sumergirse en la cultura

Casi cualquier libro en inglés es un tesoro con realidades culturales. Y a veces son tan diferentes de los nuestros que el traductor tiene que explicar lo que quiso decir el autor o reemplazar la palabra incomprensible con un análogo en español.

Esto se debe al hecho de que muchas cosas que están presentes en la vida cotidiana de los británicos o estadounidenses están ausentes en la de nosotros. Y las ediciones que hacen la traducción de la obra deciden por sí mismas qué palabra reemplazar. Lo que en algunos casos lleva al hecho de que algunas situaciones del libro, inherentes a la cultura de un país en particular, pueden resultar incomprensibles incluso en español.

Tercera: sentir el estilo del autor

Es decir, cuando leemos una novela traducida, leemos lo que escribió el traductor. Puede que sea un gran escritor, como Jorge Luis Borges, pero no todo el mundo puede hacerlo tan bien.

El traductor puede ser un estudiante descuidado. Y luego los personajes en la traducción pueden hacer absolutamente lo contrario a lo que pretendía el autor.

Cuarta: apreciar el juego de palabras

Si el autor basa sus juegos de palabras en consonancia, en diferentes significados de palabras u otros matices lingüísticos, entonces el traductor se enfrenta a una tarea muy difícil. Puede omitir un juego de palabras particularmente complicado, inventar su propia broma o incluso darse por vencido y poner una nota al pie con una explicación.

Por ejemplo, la novela "The Land of Stories. An Author's Odyssey" de Chris Colfer consiste literalmente en un juego de palabras y, a veces, incluso encuentras un juego de palabras dentro de un juego de palabras. El autor nombró al barco pirata Dolly Llama: era Dolly ship (barco Dolly) en honor a la oveja Dolly, pero el autor agregó la palabra llama para que sonara como el Dalai Lama.

Quinta: mejorar habilidades

La lectura entrena la memoria visual. Habiendo encontrado la palabra overwhelming varias veces en el texto, ya no confundirás su ortografía. Y esto es muy útil, porque en inglés la mayoría de las palabras se escriben de manera diferente a como se leen. Y a veces es simplemente imposible adivinar cómo escribir una palabra. Bueno, ¿quién hubiera adivinado que la palabra "ritmo" se escribe como rhythm, aunque se lee como [ˈrɪðəm]? ¿Y choir, que por alguna razón suena como [ˈkwaɪər]?

Sexta: Octava: prepararse para trabajar en el extranjero

Más precisamente, para recopilar palabras profesionales mientras lees una novela de producción. Un libro interesante ampliará tu vocabulario mucho mejor que cualquier colección de vocabulario comercial. Muy útil para los que quieran probar suerte en una empresa extranjera:

«El banquero» de Leslie Waller ( The Banker , Leslie Waller) — si trabajas en bancos

«Gracias por fumar» de Christopher ( Thank You for Smoking , Christopher Taylor Buckley) — si trabajas en PR

«Punto crítico» de Michael Crichton (Airframe, Michael Crichton) — para todos los que trabajan en el mundo de los viajes aéreos

«El diablo viste de Prada» de Lauren Weisberger (The Devil Wears Prada, Lauren Weisberger) — debes leerlo si tienes la intención de trabajar en el negocio o en los medios de la moda.