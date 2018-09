¿Aprender inglés y francés en el mismo año? Te contamos cómo

Inglés, francés, alemán y chino son idiomas que se han vuelto imprescindibles para

muchas personas, bien por su trayectoria profesional o por su vida personal. Y es que,

en la mayoría de los casos, el reloj juega en contra y necesitan resultados inmediatos.

Porque, ¿cuánto tiempo puede llevar aprender un idioma? Esto último es de suma

importancia ya que en ocasiones se puede prolongar a lo largo del tiempo a través de

múltiples cursos y años.

Sin embargo esto no ocurre con 8Belts. Esta plataforma online propone como reto

aprender un idioma en 8 meses, tengas el nivel que tengas. Esto sin duda supone un

ahorro de tiempo enorme y lo que es aún más importante, con los mejores resultados.

Además, si el reto es mayor y lo que se busca es aprender dos idiomas, el tiempo

invertido también serán ocho meses. Tan sólo deberán atender a las lecciones de cada

uno de los idiomas que este método revolucionario va proponiendo al usuario según

su aprendizaje.

Los únicos ingredientes que se requieren son constancia y 30 minutos al día.

¿Cómo garantizar aprender un idioma en 8 meses?

8Belts es un método creado con algoritmos inteligentes que se adaptan a cada una de

las personas. De esa forma, las personas que apuesten por esta plataforma obtendrán

un método de enseñanza totalmente personalizado.

La segunda principal característica de este nuevo método revolucionario es el mapeo

del idioma . Lejos quedan las horas tediosas y vacías delante de un libro de texto.

Gracias a este sistema, cada uno de los alumnos aprende la parte más relevante del

idioma y, de esa forma, podrá llevar a cabo un grado de comunicación mayor.

Adiós a la vergüenza de hablar un idioma

Por otro lado, uno de los principales problemas a la hora de hablar un idioma es la falta

de confianza o vergüenza que puede surgir a la hora de practicarlo. Por ello, uno de los

focos de 8Belts.com es fomentar la autoconfianza así como la motivación para llegar a

la meta y conseguir, finalmente sus propósitos.

Además, se trata de un método que se centra en la práctica gracias a las múltiples

actividades de conversación con profesores nativos , por ello los resultados son

notables desde el primer día.

Esto último se puede comprobar gracias a la plataforma en la que se trabaja donde

cada uno de los alumnos podrá comprobar su evolución .

En definitiva, hablar un idioma, dos o los que te propongas es tan fácil como apostar

por 8Belts.com. Muchas personas, así como grandes empresas, ya han apostado por

este método revolucionario.

Dare to try it?