Los españoles aprenden inglés escuchando la radio desde hace 15 años

¿Quién no ha estado de viaje y, cuando no encontraba ninguna emisora, ha descubierto Vaughan Radio y, como quien no quiere la cosa, ha acabado escuchándola a diario?

Aunque ahora lo veamos muy normal, hace 15 años no era común escuchar inglés en un contexto cotidiano. Por aquel entonces ya podía intuirse lo que al final ha ocurrido: el inglés se ha hecho hueco en todos los contextos y, en la actualidad, podemos escuchar a diario términos como “shippear”, una españolización de “to ship”, o “crush”, en prácticamente todos los medios.

En el año 2003, Richard Vaughan, presidente de la compañía que lleva su nombre, ya sabía la importancia que el inglés iba a tener en la sociedad española, y fue dotándonos de todos los medios necesarios para que lográsemos dominar el inglés. Vaughan Radio nació del deseo de Richard Vaughan de que el inglés pudiese llegar a todos los hogares de España de forma completamente gratuita.

Ahora, tras 15 años de emisión ininterrumpida, Vaughan Radio renueva su parrilla y apuesta por una programación donde se prima que el oyente conecte con el locutor y aprenda de su mano.

Vaughan Radio mantendrá los programas de mayor éxito, con sus locutores y profesores más famosos: Alberto Alonso, Aindrias Fitzgerald, Richard Vaughan, Kyle Millar, etc.; e incluirá en su parrilla programas con profesores y locutores más jóvenes que, de seguro, revolucionarán la forma en que los españoles aprendemos inglés.

Además, para celebrar este aniversario, Vaughan Radio organizó una fiesta en Madrid a la que asistieron más de 180 oyentes. Éstos pudieron compartir conversaciones, bailes y buena música con sus locutores favoritos. Además, muchos de ellos fueron premiados con cursos de inglés presenciales e invitaciones a visitar y participar en Vaughan Radio.

Vaughan se dedica a la formación de inglés con un método propio basado en la calidad del profesorado. Comenzó en Madrid enseñando inglés en las principales empresas del país y, a día de hoy, con 40 años de experiencia a sus espaldas, está ya presente en 8 ciudades de España.

Gracias a su amplio abanico de cursos, programas, materiales didácticos y enfoques capaces de adaptarse a las necesidades de formación cada alumno, el método Vaughan ha logrado enseñar inglés a más de 4 millones de personas.