Exámenes TOEFL y TOEIC en Madrid

El TOEIC y el TOEFL son exámenes oficiales que certifican tu nivel de inglés, y que pueden abrirte las puertas en el plano laboral.

Si estás pensando en hacer un curso de preparación de TOEFL en Madrid, o de TOEIC, lo primero que debes hacer es conocer las diferencias entre las 2 modalidades:

-El TOEFL (siglas de Test Of English as a Foreign Language) es un examen que existen las instituciones académicas más importantes de todo el mundo. Es un certificado que se exige por universidades, gobiernos, empresas, etc. El estudiante tendrá que dominar inglés general y profesional y se divide en 2 módulos: Listening % Reading (prueba de 120 minutos) y Speaking & Writing (80 minutos).

-El TOEIC (Siglas de Test of English of International Communication) es una certificación de inglés que se puede usar a nivel laboral, o académico. Acredita tu nivel de inglés y va desde el nivel A1 hasta el C1 (principiante-avanzado). Tiene mucha importancia tanto en España, como en el extranjero y se encuentra disponible en las 3 siguientes modalidades:

-TOEIC Listening & Reading Text.

- TOEIC© Speaking & Writing Test.

-TOEIC© 4 Skills.

¿Cómo preparar los exámenes de TOEFL y TOEIC?

Aunque cada uno de los exámenes anteriores tendrán sus ciertas particularidades, lo cierto es que comparten algunas características comunes que nos ayudarán a prepararlo.

Buena organización

Lo primero que habrá que tener claro es que la organización debe ser impecable. El temario debe quedar claro desde el principio, para que así podamos dividir los tiempos y saber cuándo vamos a estudiar qué tema o apartado.

No dudes en dedicarle tanto tiempo como necesites a conseguir una buena organización ya que, de lo contrario, puede ser desconcertante estudiar de otra manera.

Recopilación de materiales, recursos y herramientas

También debes tener claro los recursos que te van a ayudar a la hora de preparar el examen. Hay muchos lugares desde los que puedes conseguir estos recursos, como puede ser a través de bibliotecas físicas o mediante Internet.

Recuerda que la Red es una fuente de información casi inagotable -> A través de la misma también podemos conocer testimonios sobre usuarios, cambios de última hora del examen, trucos de estudio y memorización, y mucho más.

Prepárate con una buena academia

Elegir una buena academia para hacer un curso de TOEIC en Madrid, o de TOEFL es muy importante. Los profesionales que se encarguen de impartir las clases agilizarán todo el proceso de aprendizaje, solucionando cualquier duda o pregunta que se te pueda llegar a presentar.

Dedica el tiempo que necesites a investigar para encontrar una buena academia, ya que te servirá mucho hacer la cosas bien.

Dosifica la información

Los estudios fuertes de última hora no suelen acabar bien -> En lugar de ello, deberías abarcar la materia poco a poco, dando tiempo a la mente para que lo pueda asimilar todo. Dosifica el estudio y evitarás volverte [email protected]

Estos tips te permitirán preparar el TOEFL o el TOEIC