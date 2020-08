Gran oportunidad de conseguir un empleo fijo: Correos convoca más de 3.400 plazas

Correos acaba de publicar el Primer desarrollo de las bases de la nueva convocatoria y con él, da el pistoletazo de salida para poder conseguir una de las 3.421 plazas. Con todas las noticias negativas que nos están llegando en cuanto a empleo, esta información es recibida como una de las mejores oportunidades de conseguir un trabajo de calidad y para toda la vida. Además, ahora, tenemos la opción de realizar un curso online de correos para poder prepararnos y conseguir esta plaza. Así, evitamos desplazamientos innecesarios que puedan poner en riesgo nuestra salud.

Los 3.421 puestos ofertados por Correos pertenecen al Grupo IV de Personal Operativo. En este grupo se incluyen los puestos de Reparto (el conocido como cartero), Agente/Clasificación y Atención al cliente (para puestos de oficina). Son muchas plazas las ofertadas que se repartirán por toda la geografía española. Así, da igual el lugar donde vivamos, porque, sea donde sea, tendremos oportunidad de conseguir una.

Según la empresa, el examen podría tener lugar a principios del año que viene, así que no hay que perder más tiempo y hay que empezar ya a prepararse para las oposiciones de correos que tendrán lugar en 2021. Y aquí es cuando surge la duda, ¿cómo me preparo? ¿quién me ayuda?

En la actualidad, una de las mejores ideas es buscar un curso online de correos para esta preparación ya que puede aportar muchas ventajas. Según un estudio realizado recabando opiniones en academias de Correos, éstos son algunos de los beneficios:

Ahorro. Una academia online te ofrece la posibilidad de estudiar dónde y cuando quieras, te evita desplazamientos innecesarios y tú decides el momento que más te conviene para estudiar. Además, suelen ser mucho más económicas que las academias presenciales.

Recursos. Gracias a sus completas aulas virtuales, el estudiante tiene acceso a todo tipo de materiales. En primer lugar, puede disfrutar de una clase a la semana por videoconferencia (como si fuese a la academia). También tiene esquemas de cada tema, ejercicios interactivos, test psicotécnicos y videos que te explican cómo responder a sus preguntas. Además, hay contenido multimedia para ampliar los contenidos del temario, audios complementarios, podcast en MP3 con resúmenes de los temas, simulacros de examen, los exámenes de las últimas convocatorias, etc.

En resumen, todas las ventajas de una academia presencial con todas las ventajas de una academia online.

Cómo será el proceso selectivo

Una vez que sabemos cuál es la mejor forma de preparar estas oposiciones para Correos ya sólo nos queda hacer un breve repaso a los aspectos técnicos de esta oposición.

El requisito principal para poder presentarse es tener el título de Graduado en ESO o equivalente.

En cuanto al proceso selectivo, estas oposiciones son del tipo concurso-oposición, donde la fase de oposición (examen tipo test) puntúa un 63% del total y la fase de concurso (valoración de méritos) supone el 37% de la nota final.

En cuanto a la fase de oposición, será un examen tipo test con un 90% de preguntas sobre el temario (que para esta convocatoria cuenta con 12 temas) y un 10% de preguntas psicotécnicas. La ventaja de este examen frente a otros de otras oposiciones, es que las respuestas erróneas no serán contabilizadas negativamente. Es decir, si te equivocas, no resta puntuación. La duración del mismo será de 110 minutos.

Por último, en cuanto a la fase de méritos, Correos tiene en cuenta una serie de aspectos como son: haber trabajado previamente en la empresa, pertenecer a su Bolsa de Empleo, tener titulaciones universitarias, el permiso de conducir, haber realizado determinados cursos, etc.

Es importante destacar que la fase de oposición es eliminatoria, es decir, si no apruebas el examen, los méritos no serán tenidos en cuenta. Por eso, lo más importante es prepararse bien para conseguir la mejor nota posible en el test.

Una oportunidad laboral única

Con la situación de empleo tan delicada en la que nos encontramos ahora mismo en España, la noticia de la creación de estos 3.421 puestos supone una bocanada de aire fresco. Es un motivo de esperanza para todos aquellos que se han quedado sin trabajo debido a la crisis provocada por el Covid-19. Así, aparece ahora como la mejor de las opciones empezar a prepararse las oposiciones con este curso online de correos. Y conseguir así un trabajo estable para toda la vida, bien como cartero o como personal de atención al cliente en una de las miles de oficinas que Correos tiene repartidas por toda la geografía española.