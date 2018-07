Un nuevo método de estudio mejora las posibilidades de aprobar de los opositores a inglés de Primaria

Encontrar un método de preparación que les ayude a mejorar sus posibilidades de aprobar y facilite todo su trabajo es una de las principales preocupaciones de todos los opositores. En lo que respecta a las oposiciones de inglés de Primaria, este anhelo ya se ha convertido en una realidad: Road to your Post es un innovador método que apuesta por el desarrollo de las competencias necesarias para aprender a resolver supuestos prácticos.

Las pruebas pueden llegar a ser superadas con éxito si el opositor emplea este nuevo sistema, desarrollado desde un análisis profundo sobre la naturaleza del examen al que deben enfrentarse los opositores, sus dificultades y las estrategias que han de conducir al éxito.

Según explican Mariano Muñoz y Tomás Navarro-Soto, autores de Road to your Post, “al idear este método nos hemos planteado el reto de enseñar a cómo responder de una manera brillante una pregunta incierta con la presión añadida de un tiempo límite.No existen fórmulas mágicas y memorizar ciertos patrones multiusos como llave maestra para cualquier título simplemente no funciona”.

De este modo, Muñoz y Navarro-Soto optaron por un método de resolución de supuestos, inspirado en una serie de estrategias y pasos, para idear un sistema efectivo con el que superar las pruebas de oposición a inglés de Primaria. Esto incluye tanto orientaciones generales como procedimientos a seguir, análisis previo y posterior al modelo y la consideración de variables y líneas de resolución, además de ejercicios prácticos y sugerencias.

Los autores de Road to your Post concluyen que “hacer sencillas las cosas complicadas ha sido nuestra filosofía al desarrollar este proyecto”.

Una oferta generosa en próximas convocatorias

Según apuntan muchos expertos, nos encontramos en un entorno idóneo para presentarse a oposiciones de inglés pues se prevé una oferta generosa en próximas convocatorias. El sistema público necesita cubrir más plazas de maestros de inglés en Primaria con urgencia y ello representa una clara oportunidad para muchos opositores.

Estas plazas son convocadas de forma periódica y constituyen una gran salida profesional para los interesados en trabajar en docencia. Aquellos que se presenten en próximas convocatorias empleando Road to your Post como modelo práctico tendrán muchas más probabilidades de tener éxito.

Estructura del método de preparación

El volumen 1 de Road to your Post incluye el temario completo actualizado de las oposiciones a maestros por la especialidad de inglés en Primaria, con autores, metodologías y contenidos.

El volumen 2, recién lanzado, es el método de resolución de supuestos prácticos. El sistema prepara para una prueba singular, en la que el opositor ha de responder a una situación educativa real, desarrollando las habilidades necesarias para superarla con éxito.

El temario de Road to your Post ha sido desarrollado buscando una fácil retención de conceptos, desde cuestiones generales y teóricas a propuestas prácticas actuales de aplicación en clase.

Los requisitos para ser un opositor ideal

Capacidad de trabajo, esfuerzo y motivación son características indispensables del opositor ideal. Si a ello unimos un método de preparación ideal las probabilidades de superar las pruebas se multiplican.

Por otra parte, además de las características generales hay otras cualidades que también son importantes para preparar una oposición a maestro de inglés de Primaria con garantías:

Capacidad de sacrificio. El opositor ha de saber que en el período en que se esté preparando habrá de renunciar a parte de su vida social y a hábitos de ocio que hasta entonces le resultaban indispensables.

No comparar. Ya se sabe que las comparaciones son odiosas y en una oposición, aún más. Durante la preparación de la oposición es mejor que no te compares con nadie y que te concentres en mejorar tus habilidades con el método Road to your Post.

Resistencia al estrés. Es habitual que el estrés aparezca en algún momento de la preparación o al realizar la prueba. El estrés es muy mal compañero y debe mantenerse a raya pues puede afectar muy negativamente al desempeño del opositor.

Constancia. Es una cualidad fundamental e indispensable. La preparación ha de ser un proceso largo y constante, al que dedicarle una serie de horas al día sin excepciones. Las rutinas ayudan al opositor a concentrarse y a dar lo mejor de sí en pro del objetivo final. Hay que organizarse muy bien, con una planificación realista y eficiente.

Paciencia y motivación. Al ser un proceso de preparación largo que requiere de un esfuerzo psíquico y también físico prolongado, es necesario contar con paciencia y bastante motivación. Una forma de motivarse es fijar metas parciales, así como emplear un método de apoyo al estudio adecuado. Road to your Post permite al opositor comprobar sus progresos de forma constante y encontrar una clara motivación práctica en toda la preparación.