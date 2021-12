Ciento cincuenta militares se inscriben en un proyecto para repoblar la ‘España vaciada’

El “Proyecto Arraigo” es un plan que funciona desde el año 2016 y trata de poner facilidades para fomentar que personas, y sobre todo familias que viven en zonas urbanas, se trasladen a vivir a pueblos de provincias donde la despoblación rural es un fenómeno cada vez más acusado.

Desde el pasado mes de abril, este proyecto se puso en marcha para que militares reservistas o aquellos que estuviesen próximos a finalizar su compromiso con las Fuerzas Armadas pudieran solicitar este cambio vida. Para ello, el portal del Servicio de Aprovechamiento de Capacidades Militares (Sapromil) del Ministerio de Defensa publicó una oferta para todo aquel que quisiera inscribirse.

Los interesados de las Fuerzas Armadas en formar parte del proyecto tienen que realizar una encuesta con diferentes preguntas para que el equipo central, y más en concreto de la gestión de urbanitas, puedan realizar un análisis y seguimiento de cada uno de los perfiles.

Hasta la fecha, han sido 150 militares reservistas los que se han inscrito en la base de datos, según han explicado fuentes del Proyecto Arraigo a El Confidencial Digital. De todos ellos, 123 son hombres y 27 son mujeres, con una media de edad de entre 40 y 50 años.

De esas 150 solicitudes, Proyecto Arraigo se ha puesto en contacto con 56 militares. Según han destacado, no se han comunicado con los demás debido a que las respuestas obtenidas de las encuestas no permitían satisfacer por el momento los requisitos que habían solicitado. Además, varios de ellos no podían moverse el próximo año, por lo que tan sólo querían información para cuando pasasen a la reserva.

El perfil del militar según la encuesta

Los militares de Madrid son los que más han solicitado un cambio en sus vidas (34), seguido de los de Cádiz (14), A Coruña (10), Sevilla (9), Murcia (6), León (5), Ceuta y Melilla (5), Valencia (5), Barcelona (5), Cuenca (4), Baleares (4), Zaragoza (4), Las Palmas (3), Salamanca (3), Toledo y Almería (3).

Con dos solicitudes destacan Pontevedra, Gerona, Guadalajara y Palencia. Los profesionales de Burgos, Ciudad Real, Huesca, Asturias, Albacete, Badajoz y Córdoba han sido los que menos peticiones han enviado, una por provincia. Asimismo, 8 de ellos decidieron no especificar su lugar de residencia.

En cuanto al número de personas que crean cada núcleo familiar, formadas por una persona destacan 27, por dos, 62, por tres, 39, por cuatro, 17, por cinco y seis, 3 y por 7, 1.

Respecto a la pregunta de cuándo estarían dispuestos a cambiar de lugar de residencia, más del 50% piensan en la opción de irse al mundo rural en un periodo de uno a tres años, ya que todavía siguen en sus puestos de trabajo y le queda una duración determinada de contrato.

El proyecto de vida en el pueblo de estas familias es, en su mayoría, buscar trabajo en la zona, emprender, mantener su actividad anterior por cuenta ajena o propia, vivir de la pensión o ahorros y, en último lugar, el teletrabajo.

Dónde prefieren vivir los solicitantes

Las familias han señalado las siguientes zonas donde trabaja Proyecto Arraigo para desarrollar en el futuro su forma de vida en el mundo rural:

-Indiferente: 44

-Pueblos de la Sierra del Norte de Madrid: 35

-Pueblos de Palencia: 30

-Pueblos de Jaén: 25

-Pueblos de Zaragoza: 12

-Pueblos de Burgos: 10

-Pueblos de Segovia: 6

Actualmente ya hay cinco familias arraigadas en diferentes pueblos de España: Jaén (1), Sierra Norte de Madrid (1), Zaragoza (1), Palencia (2).

El Proyecto Arraigo trabaja desde enero de 2016, cuando nació dando servicios poblacionales a ayuntamientos del mundo rural. A día de hoy, cuenta con un equipo multidisciplinar formado por 15 personas entre gestión y territorios, una base de datos de más de 5.000 familias y presencia en cuatro Comunidades Autónomas.