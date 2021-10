Defensa apoya a una fundación de ex ministros socialistas para elaborar un estudio de la opinión pública sobre las Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas son una de las instituciones más valoradas en todas las encuestas sociológicas realizadas en España. Ahora el Ministerio de Defensa ha llegado a un acuerdo para colaborar en la elaboración de otro estudio sobre qué opinión tienen los españoles sobre los militares.

Para ello, el secretario general de Política de Defensa, el almirante Juan Francisco Martínez Núñez, firmó recientemente un convenio de colaboración con la Fundación Alternativas, representada en esa firma el ex portavoz del PSOE en el Congreso Diego López Garrido.

La Fundación Alternativas cuenta en su patronato con numerosos ex dirigentes del PSOE y de otras fuerzas de izquierda. El ex presidente del Gobierno Felipe González es uno de ellos, así como los ex ministros socialistas José María Maravall, Mercedes Cabrera, Juan Manuel Eguiagaray, los ex diputados Manuel de la Rocha Rubí, Elena Valenciano y Juan Moscoso del Prado.

También participan en los órganos de la fundación la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, la ex presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas, los ex secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez…

“La opinión pública sobre las Fuerzas Armadas”

En el convenio firmado, la Fundación Alternativas declara que tiene como objeto “colaborar en la renovación del pensamiento de progreso, siendo un foro de discusión, análisis e investigación de la política, la economía, la sociedad y la cultura mediante la elaboración de propuestas y proyectos basados en la investigación y el intercambio de pareceres distintos que permitan actualizar y renovar ideas y conceptos en el contexto de un avanzado proceso de globalización”.

Considera que tiene objetivos coincidentes con el Ministerio de Defensa, y por eso ambas partes colaboran desde hace años en la realización de actividades de investigación y difusión.

Mediante el convenio firmado recientemente, Defensa y la Fundación Alternativas han acordado colaborar para realizar dos proyectos. El primero lleva por título “La administración Biden: impacto en la defensa y seguridad de Europa”, y el segundo, “La opinión pública sobre las Fuerzas Armadas: análisis cualitativo”.

Es especialmente destacado el segundo proyecto, ya que supone que el departamento que dirige Margarita Robles colaborará con la Fundación Alternativas en un estudio -cualitativo, no sólo cuantitativo- acerca de qué opinan los españoles sobre las Fuerzas Armadas.

El CIS dejó de hacer sondeos monográficos

Confidencial Digital contó en julio de 2020 que el Centro de Investigaciones Sociológicas no había publicado en otoño de 2019 la encuesta “La defensa nacional y las Fuerzas Armadas”, que hasta entonces había elaborado cada dos años.

La última edición de ese barómetro fue la número 12, y se publicó en 2017. Desde entonces el CIS no ha vuelto a publicar un sondeo específico sobre cuestiones militares.

Sin embargo, por su cuenta el Ministerio de Defensa encargó a Sociométrica, una empresa sociológica, un estudio publicado con el título “Observatorio Sociológico sobre las actividades, planes y programas del Plan de Cultura y Conciencia de Defensa. Año 2019”.

En ese estudio se incluyeron las respuestas de cientos de encuestados sobre cuestiones como “¿Qué opinión tiene sobre las Fuerzas Armadas en general?”, “¿Cree Ud. que las Fuerzas Armadas en España son una institución necesaria o innecesaria?”, “Valoración del prestigio social de nuestras FAS en comparación con los países”, “¿De quién cree que es la responsabilidad de la defensa nacional?”…

Encuesta anual por una empresa

Por otro lado, el “Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Defensa para el período 2021-2023” contempla que “para conocer la efectividad y alcance de las subvenciones para promover la cultura de defensa en la consecución de sus objetivos, se llevará a cabo una encuesta anual”.

Dicha encuesta anual será realizada “por una empresa independiente, en el último trimestre de cada año”. Ahí puede encajar el convenio con la Fundación Alternativas sobre “La opinión pública sobre las Fuerzas Armadas: análisis cualitativo”.

Esta encuesta será completada con los resultados de la encuesta bienal llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas «La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas»”. Sin embargo, hasta el momento no se ha publicado una nueva edición de esa serie de encuestas monográficas del CIS sobre las Fuerzas Armadas.