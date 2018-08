Defensa no facilita las actas de las polémicas oposiciones del 'tatuaje'

A las nueve y media de la mañana en el Ministerio de Defensa, un grupo compuesto por 7 aspirantes a Psicología Militar que ya 'obtuvieron' la plaza por las notas provisionales acuden, junto a su abogado, para presentar un requerimiento que paralice las oposiciones.

Desde el ministerio les comunican que no les pueden facilitar las actas de la promoción por acceso directo, y lo justifican con una carta certificada. Por su parte, Defensa si ha publicado las actas de los aspirantes de promoción interna, que fueron examinados junto con los primeros por el mismo tribunal.

Según fuentes a las que ha podido consultar ECD, la situación causa una “profunda extrañeza” entre los aspirantes que obtuvieron el puesto, agrupados ahora en el colectivo 'Defendiendo 7 plazas. Defensa se defiende aduciendo que "no ha finalizado todavía el proceso", y por ese motivo "las actas no están entregadas".

El requerimiento

En el requerimiento entregado por los aspirantes se denuncia que se ha cumplido con rigurosidad lo que estipulaba Defensa, y que por ello las plazas les deberían pertenecer después de “todo el trabajo realizado” .

En el mismo se insta a que en un plazo máximo de 48 horas, se desconvoquen “las pruebas selectivas convocadas”. Se amparan en la base duodécima de la resolución 452/38082/2018 que remite a procesos ya terminados.

También se invita a la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar (DIGEREM) para que “tome las medidas oportunas” para hacer efectiva la medida. Y que se “notifique personalmente” a los afectados.

Por último, se requiere que “en lo sucesivo” la DIGEREM “se abstenga” de “cercenar procedimientos selectivos sin previa habilitación legal y conducto formal y reglamentario”. También se advierte de la necesidad de notificar a los interesados para garantizar “sus derechos constitucionales”.

La carta certificada

Por su parte, Defensa argumenta en la carta justificada que "en el presente supuesto" cuando "el proceso selectivo no ha terminado no existe impedimento" para que "se realicen nuevamente las pruebas señaladas".

Y es que las pruebas de las primeras oposiciones fueron suspendidas parcialmente por el Subsecretario de Defensa, tras aceptar el recurso de las dos opositoras descalificadas por llevar tatuajes. Tras la suspensión parcial, el proceso de selección continúa abierto.

Por ese motivo se añade en la carta que "no se ha producido el nombramiento (definitivo) de alumnos", y que "ni siquiera el Presidente del Órgano de Selección", es decir, el presidente del tribunal, "ha elevado a la directora del DIGEREM las actas con la relación definitiva de aspirantes propuestos para ser nombrados alumnos".

Así mismo, al no haber anuncio oficial de candidatos, Defensa, como cualquier otro organismo público, está obligada por la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) a no facilitar las actas o cualquier otro material sensible que contenga información relativa a procesos ya abiertos.