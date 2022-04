Explicamos los motivos por los que Rusia no está logrando sus objetivos en Ucrania

El pasado miércoles, el Estado Mayor de Rusia anunció, ante sorpresa de muchos, su intención de abandonar en su intento de tomar la capital ucraniana. Un continuo y masivo ataque que, al parecer, no estaba dando sus frutos, pues Kiev ha permanecido y permanece como una fortaleza infranqueable para las tropas del Kremlin. De esta manera, el Ministerio de Defensa Ruso alegó que realmente sus intenciones han sido siempre la de centrarse en la zona del Donbás.

Para muchos expertos, este anuncio no se trata de otra cosa que la de generar una bajada de guardia en el ejército ucraniano para poder ser atacados sin que se lo esperen; sin embargo, otros opinan que se trata de un intercambio de "favores", propiciado por las negociaciones de alto el fuego que ambos países mantienen en Turquía.

Manifestación contra la invasión rusa de Ucrania, ante la Embajada de Rusia en Madrid (Foto: Fernando Sánchez / Europa Press).

Como sabemos, Rusia estaría dispuesto a bajar su ofensiva militar en pro de centrarse, como decimos, en la zona este de Ucrania, con la condición de que este país asuma un estatus de neutralidad militar (similar a países como Suecia o Austria) y la imposibilidad de pertenecer a una organización militar como es la OTAN, así como la presencia de bases militares extranjeras dentro de sus fronteras.

Ante todo este aluvión de información muchos se preguntan el por qué de este giro estratégico-militar.

Rusia abarcó más de lo que podía, según los expertos

Militares rusos.

Sobre el papel, Rusia tendría todas las de ganar. Es un territorio inmensamente más grande que el de Ucrania y tiene una capacidad militar bastante superior al de su enemigo. Para Frank Gardner, corresponsal de la BBC, la retirada de Rusia no responde a un acto de buena voluntad, sino a su incapacidad de pelear este conflicto en tres frentes al mismo tiempo, como son el norte (Kiev), el sur (Mariúpol) y el este (Donbás).

Según Gardner, esta decisión, vista desde un aspecto militar, responde al objetivo de tratar de eliminar al ejército regular de la zona este de Ucrania para debilitar la zona y poder conquistarla, con apoyo de las milicias. Una vez tomadas las principales ciudades de esta región, Rusia accedería a negociar la paz bajo unas condiciones que no serían optimas para que Ucrania firmase. Los negociadores ucranianos ya han avisado de que no cederán un centímetro de tierra en estos tratados de paz.

Para el periodista de la BBC, Putin fue engañado por sus propios jefes de inteligencia, quienes afirmaban que la toma de Ucrania sería más fácil y rápida. Filtraciones de diarios rusos hablan en torno a 10.000 soldados rusos muertos en combate. Una cifra realmente abrumadora y que muchos comparan ya con la fracasada invasión de Afganistán por los soviéticos en 10 años (1979-1989).

Las razones que ofrece Vicente Vallés

Vicente Vallés.

El conocido presentador de los informativos de Antena 3 participó hace una semana en el programa El Hormiguero. Allí ofreció varias claves para entender el conflicto ruso-ucraniano y el por qué de las dificultades que estaba teniendo el gigante euroasiático para invadir Ucrania.

Para Vallés una de los puntos principales es que "para invadir un país, debes llenarlo de soldados durante mucho tiempo", es decir, deben asentarse e integrarse de alguna forma entre la propia sociedad ucraniana. Algo que no parece que vaya a ocurrir en un territorio tan extenso. Necesitaría prácticamente "todo su ejército para introducirse". El periodista afirma así que es una de las posibilidades por las que Putin no quiere avanzar más al interior. Por que no puede.

En esta misma entrevista el presentador añade que Putin busca crear un corredor de tierra entre el Donbás, que ya controla el ejército ruso, y Crimea, ya anexionada, a través de Mariúpol, donde se está librando las batallas más violentas de la guerra. Como una previsión de futuro, Vicente Vallés afirma que logrado este objetivo podría comenzar a retirar tropas del país, asegurando que ha logrado su misión principal desde el comienzo.

Baja moral de las tropas rusas y poco apoyo, tanto a nivel internacional como en las calles

Marina Ovsiannikova sostiene un cartel ante las cámaras del Canal 1 de Rusia.

Otro factor importante estaría relacionado con la desmotivación de las tropas, quienes fueron enviados al frente con la promesa de una una victoria rápida. Muchos de estos soldados son jóvenes, algunos apenas acaban de terminar su formación militar y ni siquiera habían estado en un conflicto anteriormente. Debemos añadir que es probablemente uno de los conflictos recientes más fotografiados y seguidos de la historia, especialmente, si atendemos a los cientos de vídeos e imágenes que circulan por las principales redes sociales todos los días. Desde cuerpos tirados en el asfalto, pasando por vídeos de prisioneros de guerra o vehículos militares rusos capturados o destruidos. Es obvio que toda información se difunde también entre los propios militares rusos quienes observan atónitos que la resistencia ucraniana está siendo más fuerte de lo esperado.

En el plano internacional, ningún país ha apoyado oficialmente al régimen de Putin. Si bien es cierto que hay naciones como Bielorrusia o China que han facilitado ayuda o no han condenado rotundamente la invasión. No obstante, esto no es suficiente y ha debilitado al gobierno ruso, que se ha visto solo contra el mundo.

A esto se une el descontento de un pueblo que no ve con buenos ojos la invasión a Ucrania. Ya hemos podido observar numerosas manifestaciones que han tenido que ser reprimidas por la policía, y que se han saldado con cientos de detenidos. Recordamos que se trata de un país en el que están prohibidas las manifestaciones y/o concentraciones.