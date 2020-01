Fotos de soldados españoles en Irak, eliminadas por la coalición anti-Daesh

El intercambio de golpes entre Estados Unidos e Irán provocó cierta alerta entre los militares españoles que permanecen desplegados en Irak, dentro de la misión internacional para combatir a los terroristas yihadistas del Daesh y para formar a las fuerzas armadas y de seguridad iraquíes.

El Ministerio de Defensa movió a algunos militares, reubicó en Kuwait a una decena de efectivos, y también señaló que ningún español se había visto afectado por el ataque con misiles que el régimen de los ayatolás lanzó contra varias bases estadounidenses en Irak.

Dicho ataque tuvo lugar en la noche del 7 al 8 de enero. Confidencial Digital ha podido ese día, el 8 de enero, se publicaron en una web que difunde fotografías y vídeos del ejército de Estados Unidos, el US Army (Defense Visual Information Distribution Service), tres fotos con las pies de foto o explicaciones como las siguientes:

-- “The Spanish army engineers unit packs new sand bags on top of bunkers at the Besmayah Training Center in Baghdad, Iraq, Jan. 8, 2020”.

-- “The Spanish army engineers unit lifts new sand bags with a front end loader to reinforce bunkers at the Besmayah Training Center in Baghdad, Iraq, Jan. 8, 2020”.

Y eso se veía en las imágenes: militares españoles con uniformes de camuflaje árido trabajando junto a unas barreras de hormigón de una base militar, con una pequeña excavadora y cargando con arena unos sacos, con palas.

La coalición anti-Daesh

Las mismas tres imágenes de esa plataforma de Estados Unidos las difundió la cuenta oficial de Twitter de la ‘International Coalition for Operation Inherent Resolve’, es decir, la coalición internacional que combate a los yihadistas del Daesh y forma a las fuerzas armadas de Irak.

En ese caso, el mensaje escrito era algo diferente:

-- “The Spanish army engineer unit reinforce bunkers at the Besmayah Training Center in Bagdad, Iraq. Besmayah Training Center fortified its base defenses to protect #coalition personnel. @Emadmde”.

Las dos publicaciones, las de la web Defense Visual Information Distribution Service, no duraron demasiado. Desaparecieron repentinamente días después, pero dejaron rastro.

ECD pudo comprobar que habían existido (y se habían borrado) tanto la publicación en la web citada como el tuit de la Operación ‘Inherent Resolve’. De hecho, en el primer caso se ha podido consultar en la caché de la página de Defense Visual Information Distribution Service; y en el segundo, varios usuarios de Twitter lo copiaron y difundieron en sus cuentas.

Las explicaciones a la eliminación

Confidencial Digital se puso en contacto con el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) español, citado en el tuit (@emadmde), y que además es el responsable de dirigir las operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, como esta de Irak.

Desde el EMAD respondieron que ellos no intervenían en la gestión de las redes sociales de la coalición internacional en Irak, y por tanto desconocían la razón por la que se había retirado el tuit. Eso sí, añadían que ellos no lo habían solicitado, pero probablemente la retirada se debería a “motivos de seguridad”.

Por su parte, un responsible de la web Defense Visual Information Distribution Service, controlada por el Ejército de Estados Unidos (US Army), aseguró a ECD que tanto la publicación como la eliminación de contenido no depende de ellos, sino de la unidad militar estadounidense que se las remite: es decir, que no tenían control sobre ese contenido, sino que dependía de la unidad en cuestión.

Pero, finalmente, desde la oficina de relaciones con los medios de comunicación de la ‘Coalición Internacional para la Operación Inherent Resolve’ dieron una explicación a la retirada de esas publicaciones que afectaban a militares españoles, en el contexto de tensión que han vivido las tropas internacionales en Irak durante las últimas semanas.

“Eliminamos el tuit para proteger a las fuerzas de los miembros de nuestra coalición”, indicaron a ECD desde la ‘Coalición Internacional para la Operación Inherent Resolve’. Por esos motivos de seguridad se eliminaron las fotografías, con los textos adjuntos, de militares españoles reforzando las barreras y defensas físicas de la base internacional de Besmayah.