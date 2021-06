Las Fuerzas Armadas alertan de un intento de subversión entre los militares por la crisis de Ceuta

La crisis desatada entre España y Marruecos por la avalancha de miles de personas que entraron ilegalmente en Ceuta puso en alerta a las unidades del Ejército de Tierra ubicadas en esta ciudad autónoma del norte de África, así como a las de Melilla. Pero ha tenido más consecuencias internas en la estructura militar de España.

Este asunto ha tenido una derivada que ha alarmado a los altos mandos militares. A raíz del incidente diplomático se ha concluido que es “muy probable” que se esté produciendo un intento de subversión en el seno de las Fuerzas Armadas.

Así lo asegura un informe reciente de la inteligencia militar, de cuatro páginas, al que ha tenido acceso Confidencial Digital.

Posible mensaje subversivo

El asunto de este informe se refiere a la difusión de mensajes en redes sociales relacionados con la crisis de Ceuta.

Explica la inteligencia militar, como resumen introductorio, que a raíz del despliegue de unidades militares en la frontera de Ceuta por la crisis con Marruecos “se ha detectado la difusión de un mensaje posiblemente subversivo” en varias redes sociales.

El origen de estos mensajes es una noticia que se conoció el 28 de mayo. Primero, la Cadena SER informó de que “La Fiscalía abre una investigación sobre la devolución en caliente de menores en Ceuta”. Después El Mundo fue más allá, al apuntar en el titular a los militares: “La Fiscalía pide informes a la Policía y el Ejército sobre las devoluciones de menores en la valla de Ceuta”.

Hay que recordar que militares del Ejército de Tierra fueron desplegados en puntos de Ceuta, como la frontera de la playa de El Tarajal, con blindados y material antidisturbios, para controlar la avalancha de personas que entró en territorio español procedente de Marruecos.

Esas noticias sobre la investigación de la Fiscalía -que se replicaron y publicaron en numerosos medios de comunicación- provocaron la reacción del presidente de una asociación profesional de militares.

En el informe se recoge que Marco Domínguez, presidente de la asociación ‘Militares con Futuro’, publicó en su perfil de Twitter, el 29 de mayo a las 23:02, un mensaje con el enlace de la noticia de El Mundo y un texto propio:

-- “Ahora es cuando vienen los problemas por no hacer las cosas bien. Desde la asociación profesional Militares Con Futuro hemos insistido una y otra vez en la urgencia de dar seguridad jurídica a los compañeros que trabajan en la frontera”.

Insistencia en ‘Ciudadanos de Uniforme’

La cuestión es que no fue un mensaje aislado, sino que se fueron sucediendo otros similares a partir de entonces.

La nota informativa difundida entre algunos órganos militares refleja varios ejemplos, publicados en Twitter y en Telegram tanto por ‘Militares con Futuro’, asociación profesional registrada ante el Ministerio de Defensa, como por ‘Ciudadanos de Uniforme’, un canal de denuncias anónimas de presuntas irregularidades y quejas por parte de militares –sobre todo de base- de Tropa y Marinería, contra sus mandos.

La misma noche que se difundió el primer mensaje del presidente de ‘Militares con Futuro’, de hecho pocos minutos después (23:16), el canal de Telegram de ‘Ciudadanos de Uniforme’ publicó varios pantallazos de esas noticias sobre la investigación abierta por la Fiscalía y añadió una pregunta, más bien retórica, con ironía: “¿Sabéis quiénes se van a comer toda la mierda, verdad? Pista: no es el general”.

‘Ciudadanos de Uniforme’ criticaba, por tanto, que militares de las unidades del Ejército de Tierra en Ceuta podían verse investigados judicialmente por su actuación durante el despliegue en la frontera de El Tarajal, a raíz de supuestas devoluciones ilegales de extranjeros (incluidos menores de edad) que habían llegado a territorio español.

En los dos días siguientes, siguieron circulando mensajes en este mismo tono.

Defensa jurídica

El 30 de mayo ‘Militares con Futuro’ publicó, a las 9:32, una imagen con un mensaje. Se veía a dos militares con material antidisturbios conducir a uno de los inmigrantes irregulares interceptados en la frontera de Ceuta.

Sobre esa foto se podía leer “La Fiscalía ha solicitado que se identifique a los soldados que se desplegaron en la playa, investigando un posible delito de prevaricación por devolución en caliente de menores”.

A este texto, referido a esas noticias que estaban circulando sobre la investigación a los militares, incluido cada soldado que intervino en El Tarajal, se añadía en otro color una pregunta: “¿Aún piensas que no necesitas defensa jurídica?”, y se indicaba un correo de contacto de ‘Militares con Futuro’.

Al día siguiente, el 31 de mayo, ‘Militares con Futuro’ publicó una imagen con las ventajas que supone asociarse a esta entidad, incluida en primer lugar la “Asesoría jurídica”, y en segundo lugar los “Recursos ante sanciones disciplinarias”. El informe destaca que en esa publicación se aportan los datos para asociarse a ‘Militares con Futuro’ y así obtener asesoramiento legal ante intervenciones polémicas como esa en Ceuta.

La última publicación recogida en el informe es de ‘Ciudadanos de Uniforme’ en su canal de Telegram. A las 18:32 de ese mismo 31 de mayo publicaron un pantallazo, de nuevo, de la noticia sobre la investigación de la Fiscalía a los militares que actuaron en Ceuta ante la avalancha de extranjeros.

En este caso, añadieron un mensaje más extenso, supuestamente representativo del pensar de buena parte de “los legionarios de Ceuta”:

-- “Los legionarios de Ceuta nos sentimos traicionados por nuestros jefes.

¿Y ahora qué?

¿Qué dirán esos de que “primero se obedece y después se escribe”, cuando la fiscalía de menores impute delitos contra esos soldados?

Yo ya me he afiliado a Militares Con Futuro que son los últimos que nos avisaron de esto antes de que ocurriera y se han ofrecido a ayudarnos. Dejo su teléfono por si a algún compañero le es útil, no os fieis que ningún jefe va a dar la cara por nosotros”.

Negarse a cumplir órdenes de los mandos

Esa es la descripción de los hechos que incluye el informe que ha circulado entre varios órganos militares sobre la difusión de mensajes en redes sociales relacionados con la crisis de Ceuta. El análisis de estos hechos conduce a tres conclusiones, que se reflejan en este informe..

Las conclusiones más graves son la segunda y la tercera. La inteligencia militar considera muy probable que se intente difundir entre el personal de las unidades militares en Ceuta la consigna de que si hay otro despliegue como el que ya hubo en la frontera, se nieguen a cumplir las instrucciones que les den los mandos hasta que no cuenten con asesoramiento legal.

El informe alerta de que si este mensaje, esta consigna, se extiende entre los militares de las unidades de Ceuta, podría llegar a ocurrir que al menos parte del personal se negara a desplegar. De producirse esa negativa, tendría efectos tanto sobre la operatividad de las unidades (se entiende que perderían personal, por los soldados que se negarían a intervenir) como sobre la imagen de las Fuerzas Armadas.

No hay que olvidar que la disciplina y la unidad son algunos de los valores fundamentales en las Fuerzas Armadas. Y más aún ante una orden como la de desplegarse para cumplir una misión, en un momento tan delicado como esta crisis con Marruecos que amenaza la soberanía española de Ceuta y Melilla.

Primeros pasos de una “subversión”

Pero hay más. En la tercera conclusión, la nota cita la definición de “subversión”, que sería “aquel movimiento que se propone o que es capaz de subvertir un orden establecido, bien sea de índole político, social o moral”.

A partir de ahí, se valora como “muy probable” que se estén registrando los primeros pasos de un movimiento de este tipo -es decir, subversivo- dentro de las Fuerzas Armadas. Ese movimiento estaría impulsado o inducido por una asociación profesional militar, registrada legalmente en el Registro de Asociaciones Profesionales de las Fuerzas Armadas, que es Militares con Futuro.

Amenaza para la contrainteligencia

La subversión es uno de los fenómenos que más alarma a cualquier organización militar, y a atajarla se dedica la contrainteligencia.

El Glosario de Terminología de Uso Conjunto aprobado por el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) en julio de 2018 define la “contrainteligencia” como “el conjunto de actividades destinadas a identificar y contrarrestar las amenazas provenientes de los servicios de inteligencia hostiles (SIH) y otras organizaciones o individuos involucrados en terrorismo, espionaje, sabotaje y subversión y crimen organizado”.

Todas estas amenazas las agrupa la OTAN en el concepto “TESSCO” (por las siglas de todos estos fenómenos), y en el Informe Anual de Seguridad Nacional se citan como uno de los objetivos del trabajo de los organismos que realizan labores de contrainteligencia.

Dentro de las Fuerzas Armadas, se considera subversión cualquier intento de lograr que un grupo mayor o menor de militares deje de obedecer a su cadena de mando.

Eso, en una organización que se basa en la disciplina y en la jerarquía para que se cumplan las órdenes superiores en el ejercicio de las funciones que le corresponden legalmente, es un fenómeno letal, que como se indicaba en esta “nota informativa”, puede mermar la operatividad de las unidades militares y perjudicar la imagen de la institución de las Fuerzas Armadas.

Administrador de ‘Ciudadanos de Uniforme’

Otra conclusión que señala el informe, según la cronología de las publicaciones, es que la inteligencia militar considera muy probable que Marco Domínguez no sea solamente el presidente de la asociación profesional militar ‘Militares con Futuro’, sino que también sea el administrador del canal de Telegram ‘Ciudadanos de Uniforme’.

Hay que apuntar, en este sentido, que ‘Ciudadanos de Uniforme’ se basa en el anonimato tanto de quienes hacen las denuncias, como de los propios gestores del canal. De hecho, en las entrevistas a medios de comunicación concedidas por supuestos portavoces de ‘Ciudadanos de Uniforme’, éstos aparecieron vestidos de uniforme militar, tapados con pasamontañas, con los ojos pixelados o directamente sin que la cabeza apareciera en plano. Además, se les distorsionó la voz.

Pese a esas prevenciones, algunos militares por su cuenta creyeron reconocer a uno de los portavoces: un brigada del Ejército de Tierra en excedencia, que se pasó a la seguridad privada y que trabaja como responsable de seguridad de Izquierda Unida, y que por ello realiza labores de escolta privado de Alberto Garzón, tal y como se contó en estas páginas. En algunas instancias militares se investiga para confirmar esta identidad.

De acuerdo con este informe, los servicios de inteligencia parecen haber identificado a otro de los principales impulsores de ‘Ciudadanos de Uniforme’, en este caso el posible administrador del canal de Telegram por el que difunden sus denuncias sobre irregularidades y actuaciones arbitrarias en las Fuerzas Armadas: el presidente de ‘Militares con Futuro’, Marco Domínguez.

‘Militares con Futuro’ se registró recientemente en el Ministerio de Defensa. Tras años funcionando como plataforma para resolver a militares dudas jurídicas, reglamentarias y sobre asuntos de funcionamiento interno de las Fuerzas Armadas, ha dado el paso de constituirse como una nueva asociación profesional militar.

Si bien ahora mismo la ley lo prohíbe expresamente, una de las aspiraciones de futuro de esta asociación es que se permitan los sindicatos en las Fuerzas Armadas, del mismo modo que existen en otros ámbitos laborales, incluidos cuerpos de seguridad como la Policía Nacional.