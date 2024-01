Más de tres años de espera para poder conocer el Palacio de Buenavista.

El Palacio de Buenavista, actualmente sede del Cuartel General del Ejército de Tierra, es uno de los edificios históricos más conocidos de Madrid, con destacadas obras de arte en su interior, a pesar de lo cual los problemas para visitarlo son muy fuertes. Un dato: la lista de espera es de más de tres años.

El edificio tiene una ubicación una posición muy destacada, ya que, desde un lugar elevado, da a la plaza de Cibeles. Enmarcado entre las calles Alcalá, Prim, Barquillo y el Paseo de Recoletos, es conocido, entre otros datos, porque allí falleció el general Prim tras ser herido en un atentado.

En los primeros años de la transición política, llegó a ser estudiado como posible sede de la Presidencia del Gobierno, opción que se descartó por los problemas de seguridad que suponían las entradas y salidas del recinto, y la decisión recayó en el Palacio de La Moncloa.

Un día a la semana

El palacio de Buenavista solamente puede visitarse una día de la semana, los miércoles, y solo en horario de mañana. No hay recorrido si se celebra algún acto oficial. El reducido calendario de visitas, junto con la demanda existente, conducen a esa lista de espera de más de tres años.

La duración de las visitas, que se realizan con guía, es de una hora y cuarto, aproximadamente. No hay disponibilidad de aseos una vez iniciada la visita, y el recorrido no está preparado para personas con movilidad reducida. No está permitida la realización de fotografías.

Para solicitar una visita hay que rellenar un formulario y remitirlo por correo electrónico, tras lo cual se es incluido en la lista de espera, pendiente de autorización. El orden de adjudicación de fechas responde al orden de inscripción en la base de datos. Se recibe una primera respuesta, también por e-mail, con un formulario que hay que rellenar y enviar. A continuación se recibe la fecha fijada para la visita.

Relevo de la guardia

Aparte de las visitas, el Regimiento "Inmemorial del Rey" realiza el último viernes de cada mes un vistoso relevo de la guardia, siguiendo el formato que desde hace varios siglos se ha venido realizando diariamente en todos los acuartelamientos y bases militares.

Se lleva a cabo con uniformes de época, y hay dos modalidades de relevo que se desarrollan de forma alternativa mes a mes: la más antigua corresponde a la época de Carlos III y la más reciente a la época de Alfonso XIII.

Regalo a Felipe II

La primera edificación data del siglo XVI, cuando el arzobispo de Toledo, Gaspar de Quiroga, regaló la propiedad a Felipe II. Felipe III lo habitó esporádicamente y finalmente lo vendió.

En 1777, la XIII duquesa de Alba, María Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, junto con el arquitecto Juan Pedro Arnal, construyeron el actual palacio con su diseño neoclásico.

Vinculado al Ejército desde 1816 como Museo Militar, en 1847 pasó a ser ministerio de la Guerra, del Ejército en 1939, y ministerio de Defensa desde 1977 hasta 1981.

Manuel Azaña

En Buenavista residió el general Espartero, como regente del reino, lo mismo que el general Prim, presidente del Gobierno, quien falleció allí tras sufrir un atentado en los accesos a palacio.

También lo ocuparon Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio militar, y Manuel Azaña, ministro de la Guerra y más tarde Presidente de la II República.

Cuadro y tapices

Los salones del palacio están decorados con tapices y alfombras procedentes de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, fundada en 1720 por Felipe V, y de las paredes cuelgan pinturas de grandes maestros. Luce lámparas de la Real Fábrica de La Granja y en sus muebles, estilo Luis XV, XVI e Imperio, reposan ricas porcelanas junto con una magnífica colección de relojes.