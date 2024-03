Oficiales de las Fuerzas Armadas denuncian que los salarios no se actualizan desde 2005

Margarita Robles, con militares españoles y ante carros Leopard en Letonia.

La indignación en las Fuerzas Armadas por la ausencia de mejoras en los salarios también llega a la Escala de Oficiales.

La Asociación de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas (Aprofas) lamenta que “los sueldos de los militares fueron actualizados por última vez hace 19 años, en 2005 en tiempos del ministro Bono”.

Estos oficiales citan un reciente informe fechado en noviembre de 2023 del Observatorio de la Vida Militar, organismo nombrado por el Congreso. En el apartado del informe que hace referencia al salario de militares, el informe alerta de que “las retribuciones de los militares han quedado ya desde hace tiempo superadas por el devenir salarial de la sociedad civil y, especialmente, por el sistema retributivo del resto de los empleados públicos del Estado (como pudieran ser los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado)”.

Asimismo reconoce que “se hace necesario acometer de forma definitiva una reforma del sistema retributivo de los miembros de las Fuerzas Armadas para adaptarlo a su cualificación profesional y a las especiales características de sus puestos de trabajo, así como a los niveles salariales de la sociedad civil y de los demás empleados públicos”.

“Pero no solo es esto”, señala Aprofas, ya que “el citado informe da un repaso a lo que ocurre con las indemnizaciones por razón del servicio, es decir, lo que reciben cuando salen de maniobras o tienen que viajar, que igualmente no se actualizan desde 2005, y las guardias de 24 horas, que no son retribuidas”.

Robles no asistirá a la reunión

Desde la Asociación de Oficiales de Carrera de las Fuerzas Armadas aseguran que ellos y el resto de asociaciones profesionales de militares están tratando de que la ministra de Defensa “luche” por ellos para actualizar unas retribuciones que, a su juicio, se han quedado “desfasadas”.

Ponen el ejemplo de “otras profesiones de riesgo como Policía, Guardia Civil, Policías Autonómicas o Locales” que sí “han logrado actualizaciones en tiempos recientes pero en Defensa no lo deben estimar necesario ya que, como se ha dicho, fue en 2005 la última vez que se hizo una profunda revisión de sus retribuciones”.

Frente a los avances de policías nacionales, autonómicos y locales, y guardias civiles, critican que “desgraciadamente la ministra [de Defensa] ha tenido pocas oportunidades de poder escuchar las inquietudes y desvelos de las asociaciones ya que su apretada agenda no se lo permite y suele presidir el Consejo su Subsecretaria, Adoración Mateos”.

Como otras asociaciones de militares, lamentan que “a pesar de las reiteradas peticiones” de que la reunión del Consejo de Personal del miércoles 20 de marzo en el que se hablará sobre retribuciones “sea presidido por su titular, Margarita Robles, una vez más ésta ha delegado en su subsecretaria Adoración Mateos, ya que no parece que sea un asunto suficientemente relevante para que la ministra acuda”.

Que les paguen guardias y maniobras

Esta asociación de oficiales subraya que las reclamaciones que ellos y el resto de asociaciones plantean coinciden en buena parte con lo recogido en el informe del Observatorio de la Vida Militar.

Lo resumen en tres puntos, tres peticiones que consideran inaplazables:

1) Que se actualicen las retribuciones de los miembros de las Fuerzas Armadas de una forma similar a las que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

2) Que se retribuyan adecuadamente las ausencias de sus hogares en los desplazamientos, ejercicios y maniobras.

3) Que las guardias y servicios en los que también deben ausentarse más de 24 horas de sus domicilios sean retribuidas.

Contra los “incentivos”

Como a otras asociaciones, en Aprofas no ha sentado nada bien la noticia de que a algunos militares -por lo que se sabe, sólo de la Escala de Tropa y Marinería- se les va a incluir en la nómina de marzo un extra de 300 euros, como en otras ocasiones en concepto de “pago incentivo”.

Esta asociación lamenta que “sin una explicación clara de los motivos, diferentes medios de comunicación han anunciado que Defensa va a pagar un incentivo de 100 euros al mes a determinados militares sin que el ministerio haya informado a su personal de forma oficial del alcance, duración, beneficiarios ni criterios de asignación”.

No fue sólo la noticia publicada por ECD, sino que “el mismo día en que los medios tuvieron esa noticia, el 11 de marzo pasado, Defensa dio visibilidad de la nómina a los militares, cuando lo normal viene siendo que hasta a finales de cada mes no se pueda acceder a ella”.

Recuerda Aprofas que “esta medida ya se hizo en 2022 sin que tenga ninguna relación directa con las retribuciones oficiales”, y concluye que “resulta descorazonador que simultáneamente a un requerimiento de actualización de retribuciones se haga un reparto de incentivos”.