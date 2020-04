Las oposiciones militares de Tropa y Marinería se aplazan otros 15 días

El ingreso en los centros docentes militares para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería tendrá que esperar. El Ministerio de Defensa ha decidido prorrogar el aplazamiento que ya adoptó hace unas semanas debido al estado de alarma por el coronavirus.

En estas páginas se contó que el estado de alarma, el cierre de academias militares y otras medidas impidieron que se realizaran las pruebas del primer ciclo de este proceso de selección en Madrid, Sevilla, Murcia y Melilla.

Para no perjudicar a esos opositores, Defensa suspendió el proceso en toda España, por quince días. Ya indicaba que se podría prorrogar si la situación se mantenía.

El Boletín Oficial del Estado publica este miércoles una nueva resolución del subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre, en la que se prorroga “por un período de 15 días naturales, a partir del 3 de abril de 2020” el aplazamiento de las pruebas del Primer Ciclo del proceso de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación para incorporarse a las escalas de Tropa y Marinería.

Se justifica esta decisión al considerarse conveniente “debido a la actual situación sanitaria relacionada con la evolución del COVID-19”.

De esta forma, se amplía la suspensión quince días desde el 3 de abril, por lo que no será al menos a partir del 18 cuando se celebren. Eso si no hay nuevas prórrogas, debido a que el Gobierno pueda ampliar el estado de alarma si la epidemia de coronavirus no remite.