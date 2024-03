Albacete- Huesca: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Albacete recibirá al Huesca en el Estadio Carlos Belmonte. El equipo local es el primer equipo en la zona de descenso, y está a sólo un punto por debajo de la salvación. El Huesca es decimocuarto, ya no se juego mucho esta temporada, está 8 puntos por encima del descenso, pero 10 por debajo del último de los puestos del play- off de ascenso.

El Albacete sólo ha ganado 1 partido de los últimos 13, y está a 1 punto de la salvación, sus previas rachas de buenos resultados, no les han dejado caer mucho respecto a la lucha por la permanencia, si vuelven a su forma anterior, podrían salvarse.

El Huesca ha ganado 3 de sus últimos 5 partidos, no son malos resultados, pero no han sido lo suficientemente buenos como para engancharse por completo en la lucha por entrar a los puestos del play- off de ascenso, pero todavía quedan partidos suficientes para hacerlo.

Horario y dónde ver el Albacete- Huesca

El partido Albacete- Huesca correspondiente a la jornada 33 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 30 de marzo a las 18:30. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion 2.

Albacete

El Albacete recibió al Racing de Ferrol. Los locales se adelantaron con el gol de Quiles en el minuto 26, en el minuto 50, Giménez falló el penalti que le podría haber dado el empate al Racing de Ferrol en el minuto 50, pero Losada si lo consiguió 7 minutos después. El resultado no se volvió a mover.

Huesca

Durante su encuentro en Huesca, el equipo de Burgos fue superado por los locales aragoneses. Pulido marcó el primer gol para el equipo local en el minuto 11, seguido por el de Elady en el minuto 55, quien amplió la ventaja. Finalmente, en el minuto 86, Kortajarena selló el marcador con el tercer gol, dejando el resultado final en 3-0 a favor del equipo local.

Resultado anterior

Se enfrentaron en la jornada 13 en El Alcoraz. El equipo visitante tuvo más ocasiones, pero no llegaron a materializarlas, el partido acabó con un 0-0.