Albacete- Real Oviedo: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion. Fuente | Wikipedia.

El Albacete recibirá al Real Sociedad en el Carlos Belmonte, el equipo local tan sólo se encuentra un punto por encima del Villarreal B, que es el primer equipo en los puestos de descenso, por lo que tienen que intentar cambiar la dinámica para poder alejarse de él. El Real Oviedo, tras la victoria del fin de semana se pone a un punto de los play- off de ascenso, aunque no se pueden confiar en una liga tan competitiva como la está siendo LaLiga Hypermotion este año.

El Albacete empezó bien esta temporada, pero poco a poco ha ido perdiendo cada vez más partidos, ha perdido 5 de los últimos 10 partidos que ha disputado en liga, y sólo ganando uno de ellos, cosa que puede hacer que el equipo se tenga que preocupar más de lo que parecía que iba ser necesario.

El Real Oviedo pasa por una racha muy positiva, ganando 5 de los últimos 10 partidos de liga, cosa que una competición tan pareja, puede significar el ascenso o no conseguirlo, de momento no ha entrado en puestos de play- off, pero cada vez se va acercando al objetivo.

Horario y dónde ver el Albacete- Real Oviedo

El partido Albacete- Real Oviedo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 9 de marzo a las 16:15. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Albacete

El Albacete visitó al Sporting de Gijón en El Molinón. Los locales se adelantaron con gol de Cote en el minuto 14, en el 34, los de Castilla- La Mancha empataron con gol de Agus Medina, pero 7 minutos después expulsaron al propio jugador catalán. En la segunda parte, Otero (min. 62) marcaría el segundo para los asturianos, y los de Rubén Albés no conseguirían distanciarse de los últimos de la liga.

Real Oviedo

El Real Oviedo recibió al Levante en el Carlos Tartiere, en un partido lleno de goles. Al final de la segunda parte, el equipo valenciano se adelantó con gol de De La Fuente en el minuto 44, en 5 minutos, en el 54 y el 59, Luengo y Masca remontaron el partido respectivamente para los asturianos, el Levante consiguió el empate con el gol de Álvarez en el minuto 76, pero para la alegría de los locales, Calvo puso el 3-2 final en el 81.

Resultado Anterior

En el partido por la jornada 11, que les enfrentó por primera vez, fue un resultado muy favorable para el Real Oviedo en el Carlos Tartiere. En la primera parte expulsaron a Rodríguez Pérez por doble amarilla en el minuto 44. Ya en la segunda parte, De La Fuente marcaría el primero y el tercero en el minuto 48 y 63, el segundo gol fue por parte de Bastón en el 63.