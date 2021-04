España es uno de los países donde más camisetas de fútbol se venden a lo largo de la temporada.

En el artículo de hoy os indicaremos donde comprar camisetas de fútbol baratas de tu equipo favorito con menos gasto.

Una camiseta original puede llegar a costar entre €80 a €100 dependiendo de la talla y de los complementos que quieras adquirir, como los pantalones, las medias o la personalización del nombre y número.

Si tu presupuesto no es tan elevado o simplemente no quieres gastarte tanto dinero en una camiseta de fútbol, existen opciones en el mercado donde comprar camisetas de fútbol baratas.

¿Cuáles son camisetas de fútbol baratas?

Existen réplicas de las camisetas oficiales que puedes comprar por mucho menos dinero. Estas réplicas cuentan con todos los detalles de la original, diseño, patrocinadores, parches, etiquetas… De hecho a simple vista es casi imposible distinguirlas.

Aunque no todas las réplicas de camisetas tienen la misma calidad y acabados.

Las camisetas procedentes de Tailandia tienen fama de contar con mejores tejidos y remates, tanto en las costuras como en las serigrafías de la camiseta.

Si compras tu camiseta de fútbol por internet es más complicado asegurarse de la calidad de la misma a través de una simple fotografía.

Pon atención a detalles como las costuras y al remate de los parches de las mangas.

En muchas ocasiones estas camisetas salen de las mismas fábricas que las grandes marcas subcontratan para la fabricación de sus camisetas originales, aunque obviamente los tejidos y acabados no son los mismos.

Si bien al principio estos detalles pueden pasar inadvertidos, después del uso y los lavados es frecuente que se despeguen las serigrafías o se descosan las insignias.

Es por ello que debes tener especial cuidado al lavar este tipo de camisetas. Procura hacerlo a no más de 30º en el programa de prendas delicadas de tu lavadora y evitar la plancha lo máximo posible.

Comprar camisetas de fútbol baratas al mejor precio-calidad por internet

