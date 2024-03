Sporting de Gijón- Alcorcón: horario, canal y dónde ver por TV el partido de la Liga Hypermotion

El Sporting de Gijón recibirá al Alcorcón en El Molinón. El equipo local está en la lucha directa por meterse en los puestos del play- off de ascenso, están a 2 puntos de ponerse en el sexto lugar. El equipo visitante está en puestos de descenso, el recién ascendido busca estar otra temporada en LaLiga Hypermotion, para ello tiene que cosechar victorias, cosa que se está complicando hasta ahora.

El Sporting de Gijón sólo ha ganado 3 de los últimos 13 partidos que ha disputado, no aprovechó los “pinchazos” de sus rivales y todavía no consiguen afianzarse en los puestos del play- off de ascenso. Una victoria puede significar mucho con lo pareja que está la liga.

El Alcorcón sólo ha ganado 1 de los últimos 7 partidos. Es cierto que sus rivales tampoco están consiguiendo buenos resultados, por lo que una victoria puede significar salir del descenso esta misma jornada.

Horario y dónde ver el Sporting de Gijón- Alcorcón

El partido Sporting de Gijón- Alcorcón correspondiente a la jornada 31 de LaLiga Hypermotion se disputará el sábado 16 de marzo a las 21:00. Se podrá ver en LaLiga TV Hypermotion.

Sporting de Gijón

En el Ciutat de Valencia, el Levante enfrentó al Sporting de Gijón y logró una estrecha victoria por 1-0 gracias al gol de Muñoz en el minuto 59. Sin embargo, la mala noticia para el Levante fue la expulsión de Kochorashvili en el minuto 86, dejando al equipo con 10 jugadores. El Sporting de Gijón no consiguió meterse entre los 6 primeros.

Alcorcón

El Alcorcón recibió al Espanyol en el Estadio Municipal de Santo Domingo. En la primera parte no sucedió nada a destacar, en la segunda, las cosas se complicaron para el Alcorcón, Martin Braithwaite adelantó al equipo catalán en el minuto 65, pero Chema consiguió el empate para el Alcorcón en el minuto 76.

Resultado Anterior

En la visita del Sporting de Gijón a casa del Alcorcón. El partido no tuvo muchas ocasiones importantes, el encuentro acabó 0-0 y se repartieron un punto cada uno.