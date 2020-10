Antigua y Barbuda, un destino turístico ligado al desarrollo empresarial. Entrevista con el embajador Dario item

El embajador Darío Item ha impulsado una gestión para convertir a este país insular en una tierra de oportunidades para la inversión y el turismo. Además de ser uno de los destinos líderes en el Caribe, tiene una infraestructura de conectividad muy confiable, facilidades para obtener la ciudadanía o residencia e interesantes programas de fomento. Por si fuera poco, se levanta resiliente ante la crisis Covid-19.

Uno de los entornos paradisiacos más bellos del mundo puede atraer inversiones. Pero no es suficiente. Deben existir otros componentes para llamar la atención de emprendedores de todo el mundo, como una gestión consular eficiente, programas de fomento, seguridad en los sistemas digitales y financieros, respuestas rápidas ante las emergencias, etc.

Cuando Dario Item se unió al cuerpo diplomático de Antigua y Barbuda en 2016, se propuso lograr todo eso y más. Su gestión ha convertido al país en un destino líder a nivel turístico que seduce capitales extranjeros y, por si fuera poco, se levanta airoso de la crisis provocada por el Covid-19. Así es como lo ha logrado.

Uno de los destinos más elegidos para viajar, vivir y trabajar

El país insular es reconocido por su ubicación segura, la gran calidad de vida y sus excelentes conexiones de viaje. Es uno de los lugares más seguros del Caribe, con bajas tasas de criminalidad y ninguna exposición a problemas de seguridad como el terrorismo, el delito cibernético o el lavado de dinero.

Antigua y Barbuda también es reconocido por la amable hospitalidad de sus residentes, acostumbrados a una larga trayectoria como país anfitrión. La industria de transporte, hotelería, gastronomía y servicios que han sabido montar, es una de las mejor valoradas a nivel mundial.

Y por supuesto: el encanto natural de este pequeño archipiélago caribeño que salta a la vista en cualquier de sus imágenes de postal, como 365 playas de arena blanca, bahías vírgenes, el parque nacional Nelson’s Dockyard, cavernas y una larga lista de maravillas difíciles de resumir.

El Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP) y el programa Nomad Digital Residence (NDR), de los que hablaremos más adelante, también son una parte importante de los motivos por los que tantas personas tiene puesta la mira en Antigua Barbuda.

En definitiva, es un país que invita a conocerlo, seduce para invertir e incluso, para trabajar desde casa pero en contacto estrecho con la naturaleza. No podrán encontrar mejor oficina.

Cómo se levanta el país luego de la crisis Covid-19

Para que millones de viajeros puedan seguir disfrutando todo esto, se han establecido pautas de salud que tienen como objetivo ayudar a garantizar unas vacaciones seguras y agradables para todos y así empoderar nuevamente su fuerte industria laboral turística.

Han pasado poco más de tres meses desde que Antigua y Barbuda se reabrió al turismo internacional, gracias a programas de apoyo y unos estrictos protocolos de seguridad en todas las instalaciones para garantizar la salud y seguridad de sus residentes y turistas. De hecho Antigua y Barbuda es uno de los países con menor índice de infectados y fallecidos del mundo: poco más de 100 casos y 3 muertes.

Pero además, se han lanzado iniciativas para alentar a los residentes de Antigua y Barbuda a viajar y consumir dentro de su país, como el programa “Special Points”, con el fin de apoyar a los empresarios de hotelería y restaurantes, que han sido los más afectados por esta pandemia.

El embajador Darío Item continúa presentando Antigua y Barbuda en sus países cubiertos y se asocia constantemente con organizaciones e individuos dispuestos a ayudar al Estado caribeño a recuperarse. Como embajador de Antigua y Barbuda en España, Item integra junto a otros diplomáticos europeos un Caucus que se enfoca en ayudar a los sectores básicos de sus países canalizando la ayuda exterior a los proveedores de servicios de primera línea.

Ciudadanía por inversión y Residencia Nómada Digital: Programas lleno de oportunidades

Una de las grandes apuestas de la gestión de Su Excelencia Dario Item y, a su vez, uno de los factores que está ayudando a erguir el país luego del sacudón del Covid-19 son dos programas pioneros: el Programa de Ciudadanía por Inversión (CIP) y el de Nomad Digital Residence (NDR).

El Programa de Ciudadanía por Inversión Dependiendo otorga la ciudadanía a quienes apuesten económicamente en algún proyecto en la región. Es posible invertir en el Fondo de Desarrollo Nacional (mínimo de U$S 100.000), bienes raíces (U$S 400.000), operaciones comerciales (U$S 1,5 millones) o el Fondo de la Universidad de West Indies (U$S 150,000).

La ventaja de los programas de ciudadanía por inversión es que permite obtener un segundo pasaporte legal. Recordemos que un pasaporte de Antigua y Barbuda permite la entrada a mas de 150 países sin visa, entre los cuales están todos los países del espacio Schengen y Reino Unido.

Nomad Digital Residency, por su parte, permite una estadía de dos años sin visa en la isla. Esta opción de residencia legal es especialmente interesante para quienes buscan trabajar desde casa pero vivir en un entorno bello, seguro y natural.

Quién está detrás de esta fuerte actividad impulsora

El Dr. Darío Item, embajador de Antigua y Barbuda en España, Mónaco y Liechtenstein, es un abogado calificado internacional . Además es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, tiene un doctorado en Derecho Penal (Phd) y un LL.M.

A este vasto currículum se une su amplia experiencia como diplomático y, sin dudas, la gestión llevada al cabo desde la Embajada de Antigua y Barbuda quedará como uno de los puntos más destacados dentro de su carrera profesional.

Todas sus acciones diplomáticas en la Embajada de Antigua y Barbuda han servido para proyectar una imagen fuerte para este destino insular, cada vez más atractivo para viajeros, emprendedores e inversionistas.