Los mejores consejos para planificar tu safari en Kenia

Consejos para planificar un safari en Kenia

Lo primero que tienes que hacer es comprobar que tienes tu pasaporte en regla, y que este tiene una validez mínima de seis meses. Para viajar a este país es necesario contar con un visado.

Los residentes en la Unión Europea no necesitan ponerse ninguna vacuna adicional. Eso sí, es aconsejable consultar antes con el médico si es necesario ponerse alguna. También tomar algunas precauciones una vez en destino para evitar problemas intestinales. Por ejemplo, es conveniente evitar tomar agua del grifo, y beber únicamente agua mineral. Sobre todo, fuera de las poblaciones más grandes. En general, es potable, pero mejor evitar riesgos.

Un safari es sin duda una experiencia inolvidable para los fotógrafos y los aficionados a la fotografía. Durante el mismo se pueden tomar fotografías impresionantes, por lo que aunque no seas un experto deberías llevar contigo una cámara de fotos digital de cierta calidad. Y al menos un par de tarjetas de memoria, porque es probable que quieras sacar cientos de fotos. En este caso, no basta solo con la cámara del móvil. Y si no tienes mucha idea del manejo de una cámara digital, procura practicar un poco antes de viajar.

En Kenia hablan swahili, aunque también inglés. Y al igual que en Reino Unido, conducen por la izquierda. Además, necesitarás un adaptador para los enchufes, ya que utilizan corriente de 240 V. Una buena guía de viajes te ayudará a ampliar información y a conocer los aspectos básicos del país.

Si quieres disfrutar al máximo de la naturaleza del país, es recomendable pasar al menos una noche en alguno de los alojamientos y campamentos situados en la sabana. Y si finalizado el safari en Kenia quieres descubrir un aspecto poco conocido del país, acércate a la costa para disfrutar de sus playas.

En general, los trámites y reservas que hay que realizar para disfrutar al máximo de un safari en Kenia son numerosos, por lo que completarlos lleva bastante tiempo. Para evitar perderlo, puedes optar por un viaje organizado. Además de incluir alojamiento, entradas, desplazamientos y guías, suelen incluir un seguro básico de viaje, algo muy recomendable. Así evitarás problemas y sólo tendrás que preocuparte de disfrutar.

Un viaje para disfrutar de un safari de lujo en Kenia

El viaje a Kenia que propone Exoticca, de doce días de duración, ofrece un safari de lujo, visitas a parques nacionales y a reservas naturales. Incluso una escapada a las playas keniatas. Además, una de las noches se pasa en un campamento en plena reserva natural Masai Mara. Un lugar privilegiado para disfrutar del atardecer en la sabana africana.

El viaje arranca en Nairobi, para partir después al Parque Nacional del Lago Nakuru. Este parque es famoso por ser el hábitat natural de gran cantidad de aves. Entre ellas, del flamenco, del que se pueden encontrar miles de ejemplares en el parque. Los viajeros lo visitarán y participarán en un safari para observar sus pájaros, pero también a otro de sus habitantes más importantes: el rinoceronte blanco.

De este parque se viaja directamente a la reserva natural Masai Mara. Se la conoce así porque es el hogar de la tribu Masai y porque está atravesada por el río Mara. En esta reserva están planeados dos safaris, uno de ellos fotográficos. En ellos se podrá ver a los cinco animales conocidos como los Big Five de África en su hábitat natural. Son el león, el leopardo, el rinoceronte, el búfalo y el elefante.

Este viaje tiene previsto que los viajeros pasen dos noches en un campamento de lujo en Masai Mara. Esto permite contemplar los bellos paisajes de la sabana al atardecer y estar en un contacto más directo con la naturaleza de Kenia. Pero también tiene todo previsto para disfrutar de las desconocidas playas del país. En concreto, en Diani, a donde se viaja desde la localidad de Mombasa.

En esta ciudad, ubicada en una zona conocida como el Caribe de África, se pasan las últimas cinco noches del viaje, en un resort junto al mar en régimen de todo incluido. Los viajeros pueden aprovechar para descansar en sus playas paradisiacas y sus aguas cristalinas, además de realizar excursiones opcionales. También pueden optar por recorrer los alrededores y disfrutar de los deportes acuáticos, como el esnórquel.

Este es un ejemplo de los viajes organizados a Kenia que permiten al viajero disfrutar no sólo de la cara más conocida de Kenia: los safaris y sus reservas y parques. También está pensado para que puedan relajarse y disfrutar de su costa y sus playas.