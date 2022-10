La Agencia Tributaria busca un sistema para desencriptar móviles de última generación

La Agencia Tributaria va a adquirir una herramienta forense para teléfonos móviles que permitirá extraer toda la información del dispositivo hasta cuando esté bloqueado y no se conozca la contraseña. Podrá cumplir su cometido incluso en aquellos casos en los que el código del móvil no se haya usado nunca y por ello no conste ni siquiera en la memoria RAM del dispositivo.

La herramienta que quiere adquirir la AEAT permitirá obtener la contraseña, desbloquear el teléfono y extraer toda la información almacenada en él. Además, se irá renovando constantemente para que sea capaz de obtener los datos encriptados e inaccesibles incluso de los móviles que cuenten con las últimas actualizaciones de iOS y Android.

Como informan fuentes de la Agencia Tributaria a ECD, desde hace 8 años ya utilizan una herramienta forense para analizar los móviles. Sin embargo, ahora se pretende adquirir una más moderna que permita trabajar con los dispositivos de última generación que circulan actualmente por el mercado.

Corrupción y narcotráfico

Esta herramienta servirá para desencriptar móviles en investigaciones sobre corrupción, narcotráfico… Concretamente serán la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera y la Oficina Nacional de Investigación Antifraude quienes utilicen la nueva actualización.

Como se explica en los documentos que ha consultado ECD, la información que pueden llegar a contener los móviles de los investigados y detenidos supone una prueba fundamental para las investigación y sus posteriores procesos judiciales.

Esta nueva herramienta servirá para extraer la información de los dispositivos, que posteriormente se estudiará con sistemas de análisis forense, como los ofrecidos por Nuix o Cellebrite. Esta última, es una empresa israelí con la que ya se colaboró para analizar el teléfono de Diana Quer en 2017.

Finales de 2022

Estas dos licencias que va a alquilar la AEAT se espera que se instalen para finales de diciembre de 2022. El servicio tendrá un coste de 290.909 euros.

Este movimiento, es solo una prueba nueva de que cada vez se da más relevancia a la cantidad de información valiosa que pueden tener los teléfonos de los delincuentes para los investigadores. De hecho, como ya contó ECD, la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército buscaban con urgencia en el mes de julio sistemas para desencriptar los móviles incautados.