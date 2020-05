Las agencias de viajes reclaman líneas de liquidez urgentes para evitar la quiebra

Los responsables de las agencias de viajes se sienten los grandes olvidados del sector del turismo. El Gobierno ha puesto el foco de las ayudas en las compañías aéreas y en la industria hotelera pero ellos, que son los intermediarios entre unos y otros, también están sufriendo cancelaciones masivas. Reclaman liquidez para poder afrontar los pagos porque no esperan la recuperación hasta 2021.

“El problema no es que no hayamos vendido en el mes de marzo y abril, el problema es que tenemos que anularlo todo”, explica Mercedes Cedrón, propietaria de la agencia CC Travel, en Cáceres. Como ella, miles de empresarios y autónomos de toda España con este tipo de establecimientos se encuentran en una incertidumbre total.

Con la necesidad de agruparse, ha surgido durante el estado de alarma la Plataforma Por los Derechos de las Agencias de Viajes (PDAV), donde ya se han unido más de 3.000 pequeñas agencias. “Se ha legislado para las grandes franquicias y nosotros nos hemos quedado en una situación muy precaria”, explica Xabier Pombo, su fundador.

Se trata de un sector que con la llamada “nueva normalidad” no espera a recobrar ni un pequeño porcentaje de la actividad económica que mantenía. “Yo puedo haber anulado ya 25 viajes de novios que tenía hasta octubre. No perdemos el producto de dos meses, perdemos el producto de todo un año”, explica Cedrón.

Intermediarios entre las compañías aéreas y los hoteles

Una de las medidas que se ha implementado para tratar de no perder el dinero en el sector del turismo es el sistema de “bonos”. Es decir, las compañías aéreas dan la opción de devolver el dinero en forma de bono para que el cliente lo pueda gastar en otro momento y así ellos no pierden dinero. Y lo mismo ocurre con los hoteles.

Pero es solo eso, una opción. Porque la normativa europea obliga a que si el cliente quiere la devolución del dinero, tenga que hacerse por completo. “Nosotros somos el eslabón con menos financiación y se nos responsabiliza de todo el viaje”, relata Pombo.

Las dudas de abrir en la fase 0

La mayoría de las agencias de viaje, como comercios pequeños, tienen permitido abrir a partir de la fase 0, es decir, desde este lunes. Sin embargo, muchas de ellas no encuentran sentido a comenzar la apertura con los gastos que eso supone, cuando los desplazamientos no están permitidos.

Ya no solo entre provincias, que no se podrá hasta la fase 4, si no tampoco entre países: “La mayoría de los países tienen sus fronteras cerradas a españoles”, dice Cedrón.

Muchos creen que, ni siquiera cuando se permita el libre movimiento la actividad va a recuperarse en los niveles previos al confinamiento. “Nuestro estado de alarma va a durar mínimo hasta noviembre”, explica Pombo.

Ayudas específicas para su sector

Para estos pequeños empresarios la medidas que se han hecho no han tenido en cuenta la casuística de su sector. “En caso de quiebra de un proveedor nosotros tenemos que hacernos cargo de pagar el importe”, dice Pombo. Por eso ven prioritaria una línea de liquidez con la que poder hacer frente a muchos pagos.

Además, reclaman ayudas para los autónomos avaladas en el tiempo, con una cuota reducida por lo menos de un año y una línea de ayuda a largo plazo. “Está muy bien que se intente ayudar a los hoteleros, a las líneas aéreas pero nosotros también estamos ahí. Somos la línea de distribución del producto turístico”.

Asimismo, calculan que necesitan que los ERTE se puedan prolongar durante al menos un año, porque no esperan un repunte de las reservas hasta 2021.