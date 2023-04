Aumentan un 9% las compras de autocaravanas en un año.

El sector del caravaning comienza a estabilizarse de nuevo tras la precipitada caída que sufrieron las ventas de vehículos nuevos, por falta de stock, debido a la crisis de los componentes tras el estallido de la Guerra de Ucrania, según indican los profesionales del sector.

La falta de materiales y los retrasos en la entrega de vehículos, junto con el aumento de los precios, la subida de los tipos de interés y la inestabilidad económica de los españoles crearon el clima perfecto para que el mercado del caravaning cayera entre 2021 y 2022 un 19,91%.

Si se concreta por cada tipo de vehículo la compra de campers disminuyó un 6,29%, la de caravanas un 16,36% y la de autocaravanas un 29,3%.

Desde la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (ASEICAR) explican a Confidencial Digital que durante la crisis de 2008 también sufrieron una gran caída de ventas que empezaron a recuperar exponencialmente a partir de 2015.

Antes de profundizar más en el tema, cabe dejar clara la diferencia entre caravana, autocaravana y camper. La caravana es un vehículo que no lleva motor y se engancha en la bola del coche para transportarlo y ubicarlo en un camping o similares, mientras que la autocaravana lleva la cabina del vehículo con motor integrado.

Sin embargo, la camper, es un vehículo más pequeño, del tamaño de una furgoneta, acondicionada para poder viajar y ‘vivir’.

Tanto las autocaravanas como las campers te permiten viajar de un punto a otro sin necesidad de ir remolcado por un coche ni de hospedarte en un camping.

Sin stock por la crisis de los componentes

Los resultados del 2021 fueron verdaderamente positivos respecto al año anterior. Las ventas de caravanas subieron un 13,57%, las de autocaravanas y campers un 5,55% y las de los vehículos de caravaning para el alquiler aumentaron un 20,71%.

Durante los primeros meses del 2022, las cifras seguían teniendo esta tendencia, pero con el estallido de la guerra todo cambió.

“No fue por falta de compradores, porque los había. El problema fue que dejaron de fabricarse muchos de los componentes de los vehículos porque parte de la industria está en esa zona. Además de que ya veníamos de un retraso en la llegada de mercancías desde China por el Covid-19. Se nos juntó todo y dejó de haber stock", explica el gerente de Aseicar, Raúl Vaquero.

Él prevé que durante este año las ventas irán recuperándose poco a poco, aunque no cree que puedan llegar a alcanzarse las cifras de 2021.

Los estudios de mercado recientes reflejan que la gente sí que quiere comprar vehículos nuevos, bien para renovar los que ya tienen o para iniciarse en el mundo del caravaning.

Sin embargo, "la gente se está retrayendo porque tiene miedo a meterse en una hipoteca para un bien de lujo. La gente va a aguantar un año más hasta tener la suficiente confianza para lanzarse a la compra", señala Vaquero.

Sin embargo, la compra de autocaravanas y campers de segunda mano sí que aumentó, concretamente un 5,46% de 2021 a 2022, lo que evidencia aún más que los motivos principales de la caída de ventas de vehículos nuevos han sido la falta de stock y la disminución de la capacidad económica de los compradores.

Ansias de libertad tras la pandemia

Durante los meses más críticos de la pandemia, marzo, abril y mayo de 2020, todos los servicios que no eran de primera necesidad estuvieron cerrados. Esto afectó al mercado del caravaning, igual que a muchos otros.

Sin embargo, en cuanto se levantó el confinamiento las cifras empezaron a mejorar. Mientras que en abril se registraron tan sólo 52 ventas de caravanas, autocaravanas y campers, en junio ascendieron a 1.493 y en julio fueron 1.926.

Desde Aseicar aseguran que la pandemia no les afectó en absoluto, de hecho, les benefició.

“La gente vio en el caravaning una manera de viajar, pero utilizando sus propias sábanas, cubiertos, baño... Además podías ir de un sitio para otro en función de si había más o menos virus", añade Vaquero.

El perfil del viajero ha cambiado

Cuando comenzó en España la afición por el sector del caravaning los potenciales clientes eran jubilados con dinero que compraban caravanas para veranear en campings.

De hecho, el gerente de la asociación incide en que "hace 15 años se matriculaban en España muchas más caravanas que autocaravanas y campers". A día de hoy la caravana se ha estabilizado y tiene un público concreto.

"En los próximos años veremos un aumento de la compra de caravanas ya que en estos años la gente no la ha renovado por miedo, y porque al no tener motor no se rompe. Tan sólo se queda más anticuada", explica.

A partir de 2015, según indican las cifras compartidas por el sector de caravaning a Confidencial Digital, las ventas de autocaravanas comenzaron a aumentar.

Desde Aseicar explican que este fenómeno se dio debido a que empezó a calar en la población española la moda centroeuropea de utilizar estos vehículos para hacer muchos kilómetros durante el día y visitar parajes naturales y pueblos y a la noche pernoctar en la vía o en algún lugar acondicionado para ello.

A raíz de esta tendencia, ya instalada en Francia, Alemania y otros países europeos, la compra de vehículos de caravaning cambió por completo. Así como el perfil del aficionado a este sector.

Mientras que la caravana está más orientada para familias que veranean en un camping, las autocaravanas suelen tener un público mucho más aventurero, que recorre muchos kilómetros durante el día, aficionados a la actividades en la naturaleza y con deseos de libertad y de crear el viaje sobre la marcha.

La camper: el caravaning de los jóvenes

En estos últimos años ha aparecido un nuevo vehículo que ha tenido un gran éxito entre los más jóvenes, las campers. De hecho, los profesionales del sector aseguran que en pocos años la venta de campers se igualará e incluso superará a la de las autocaravanas. En primer lugar porque es más económica, pero también es más pequeña y cómoda para conducir.

Familias jóvenes sin hijos, amantes del senderismo, la montaña, el surf...es el público que utiliza estos nuevos vehículos en auge. "El sentimiento de libertad, del contacto con la naturaleza y la España vaciada y ser tú el que decide el destino de tu viaje son los motivos principales por los que la gente se decanta por este tipo de vehículo", asegura Vaquero.

Además añade que el alquiler de estos vehículos cada vez es mayor. "Muchos jóvenes lo alquilan para irse a ver las finales de fútbol cuando se celebran en algún país europeo porque reparten los gastos y les sale mucho más económico", concluye el gerente de Aseicar.

Él mismo asegura que el mercado del caravaning ha llegado para quedarse, y a medida que pasen los años cada vez más gente apostará por esta forma de viajar.