De Barcelona a Sevilla en coche eléctrico: más de 13 horas y cuatro recargas

El vehículo cero emisiones ha mostrado su eficiencia en ciudad: el 53% de los madrileños ha usado algún coche eléctrico de las compañías de sharing instaladas en la capital. Pero presenta dificultades cuando el conductor se plantea una distancia larga. Por ejemplo: un viaje de Barcelona a Sevilla, un trayecto de 997 kilómetros.

Las previsiones del sector apuntan a que en 2020 el parque eléctrico español multiplicará por cinco las unidades que había en 2017 (115.000 en circulación).

Confidencial Digital ha indagado en las principales rutas para viajar en coche eléctrico por España, y contabilizado los tiempos de espera para recargar la batería.

Carga rápida

Destaca, en primer lugar, que la ausencia de una red estaciones de carga rápida para las batería de los vehículos eléctricos convierte en una aventura llegar desde Barcelona hasta la capital andaluza.

Una de la compañías suministradores, Iberdrola propone las siguientes paradas para la ruta de Barcelona-Sevilla: Tortosa, Requena, y una última entre Valdepeñas y Bailén.

Al consultar las estaciones, se observa que en Tortosa, el punto de recarga es de 50 kW, lo que supone una espera de 30 minutos.

En Requena y Valdepeñas, las estaciones cuentan con puntos de recarga de 22 kW, que se traducen en una hora y media de espera cada una.

Por lo tanto, es prácticamente imposible completar el trayecto entre Barcelona y Sevilla en menos de 13 horas y media, siempre y cuando no se registre ninguna otra incidencia.

Recargas de entre 5 minutos y 14 horas

Desplazarse en un vehículo eléctrico con la media de autonomía de los coches no contaminantes que actualmente se están comercializando -que rondan los 300 kms.- exige unas 3 ó 4 paradas.

Pero el problema es encontrar puntos de recarga rápida, que no obliguen a perder mucho tiempo de viaje.

Repsol cuenta con estaciones de recarga básica (2,3-7,4 kW) que tardan de 4 a 14 horas; semi-rápida (22 kW), de una hora y media; recarga rápida (40-50 kW), de 30 minutos; recarga súper-rápida (100-150 kW), de 15 minutos; y ultra-rápida (175-350 kW), de entre 5 y 10 minutos.

Uno de los inconvenientes del trayecto hasta la capital andaluza es que no en todas las estaciones de recarga de vehículo eléctrico existe esa oferta.

Un ejemplo es Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana). Se trata de uno de los municipios en los que se podría parar, ya que se encuentra a 300 kilómetros de Barcelona. Pero en este punto el tipo de recarga es básica, lo que obligaría a esperar, como mínimo, 4 horas hasta que se recargue el coche. Esta única parada haría que el viaje llegase ya a las 14 horas.

“El vehículo eléctrico ha llegado para quedarse”

¿Sería preferible utilizar un vehículo no eléctrico para un viaje de más de 10 horas? Luis Buil, responsable de Smart Mobility de Iberdrola, responde que no: “El vehículo eléctrico ha llegado para quedarse. No hay marcha atrás. Es ya la opción más adecuada para todo tipo de recorridos”, concluye.

Pero, ¿se podría quedar el usuario tirado en la carretera? Buil garantiza que “si el conductor planifica correctamente su viaje, no debería ocurrir”. Actualmente uno de los objetivos de la compañía es que “los usuarios puedan recorrer el país de punta a punta en su vehículo eléctrico”.

En el trayecto elegido, reconoce, existen algunos tramos que podrían complicar el viaje. En la carretera A-4, de Guarromán (Jaén) a Córdoba, hay 110 kilómetros en los que no existe ningún punto de carga.

De Córdoba a Sevilla no hay ninguna gasolinera para poder recargar el coche, pero sí existen tres puntos en campings. Por eso, es recomendable descargar una aplicación móvil para poder geolocalizar estos puntos de recarga, ya que muchos se encuentran en lugares menos visibles.

Iberdrola asegura que su plan pasa por instalar 25.000 puntos de recargas antes de 2021. El objetivo es colocar una estación de recarga al menos cada 100 km en las principales autovías de España y así evitar posibles incidencias.

Recorrer 100 kilómetros por 50 céntimos

Además de las ventajas de un vehículo que apuesta por la movilidad sostenible, hay otras cuestiones interesantes para el usuario de vehículo eléctrico: la recarga es “muy competitiva en precio”, ya que “permite recorrer 100 kilómetros por 50 céntimos, lo que la hace diez veces más barata que el combustible”.

Y, al contar con un 90% menos de piezas mecánicas, los coches eléctricos requieren menos revisiones de taller. El responsable de Smart Mobility de la eléctrica destaca también las ventajas del uso de parkings y los descuentos en los impuestos de matriculación y circulación como “ahorros que representan hasta un 75% en el pago de estos tributos”.