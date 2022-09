Campamentos gratuitos de inglés para que 6.000 alumnos practique durante el curso escolar

Educación prepara campamentos de inmersión lingüística en inglés. Tendrán una duración de una semana y se desarrollarán en España. Estos cursos están dirigidos a estudiantes de escuelas públicas o concertadas que estén cursando 6º de primaria o 2º de la ESO.

Los campamentos tendrán lugar durante siete semanas en otoño (entre el 25 de septiembre y el 12 de noviembre) y trece semanas en primavera (entre el 26 de febrero y el 3 de junio). Teniendo en cuenta todas las convocatorias, se acogerán un total de 6.000 alumnos y 480 profesores acompañantes. Cada uno de los 240 colegios participantes mandará a grupos de 25 alumnos a las instalaciones correspondientes desde un domingo por la tarde hasta la mañana del sábado siguiente.

Más de 2 millones de euros

El Ministerio de Educación destinará un total de 2.038.800 euros a este proyecto. Calculan que el coste unitario por alumno es de unos 314 euros, un 75% por debajo del valor de mercado, según reconocen en los documentos publicados. Justifican esta reducción del 25% amparándose en la economía de escala, pues están contratando una servicio para más de 6.000 niños.

El coste del campamento estará totalmente financiado por el Ministerio, lo único que deberán pagar los alumnos será el desplazamiento hasta el lugar donde se desarrolle la actividad lingüística. A los centros de Ceuta y Melilla se les dará una ayuda de 3.500 euros para el transporte.

Como informan desde Educación a ECD este año se amplía el número de semanas durante las que se ofrecen estos cursos. Antes eran 17 y ahora se pasan a 20, lo que permite que más alumnos disfruten de esta experiencia. En total se han recibido 607 solicitudes de diferentes centros, de las que solo se han aceptado 240. Además, por primera vez han podido participar colegios de españoles ubicados en el extranjero.

Aprender a hablar inglés

El principal objetivo de este tipo de actividades es mejorar la capacidad comunicativa en inglés de los alumnos. Para ello se utilizan actividades que resulten atractivas para los niños. El eje temático es “Sociocultural aspects of the different English.speaking countries around the world”.

Se harán actividades de carácter social, artístico y medioambiental adaptadas al nivel de los alumnos. Algunas de ellas serán: cuentos tradicionales, dramatizaciones, cine, canciones, bailes, juegos tradicionales, conocer festividades de otros lugares y disfrutar del entorno natural en el que se desarrollarán las inmersiones lingüísticas.