Las compras de Navidad están aseguradas: los comercios han adquirido ya los productos para la campaña

Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, reconocía que estas navidades no serían como las de antaño. En esta ocasión, el culpable no será el Covid, si no la larga cadena logística que une el mundo. Esta se ha desequilibrado provocando atascos en los puertos, retrasos en la entrega de mercancía y precios en el transporte de contenedores multiplicados por 10.

Este fenómeno no pondrá en riesgo la campaña de Navidad y el Black Friday en España. Carlos Moreno, portavoz de la Confederación Española de Comercio (CEC), asegura a El Confidencial Digital que "los comercios, en líneas generales, están abastecidos y van a estarlo de aquí a Navidad".

Las tiendas han hecho los pedidos con meses de antelación, explica el experto, ya que la situación era prevista. Hace un año, los fabricantes avisaron de que empezaban a afrontar dificultades en la cadena logística y en la producción, debidas estas últimas a la escasez de algunas materias primas como los semiconductores, y pidieron a los comercios que hicieran los pedidos con más antelación.

"El producto está llegando, los fabricantes ya lo preveían hace más de un año, y por ello, se hicieron planificaciones y adelantos de previsiones, gracias a eso en la inmensa mayoría de casos nadie se va a encontrar con faltas de productos en ningún sector", señala el portavoz de CEC.

Compras aseguradas

Fuentes consultadas en la red de puertos españoles explican a este diario que los importadores ya han traído la inmensa mayoría de productos que están destinados a llenar los escaparates y las cestas de la compra navideñas. También, señalan que las compras a los fabricantes se han adelantado respecto a otros años, y a finales del verano ya estaba casi toda la carga en los almacenes españoles.

"Esto no es como Inglaterra donde hay lineales vacíos", ejemplifica Moreno, y añade que la situación en el país anglosajón "es debido al Brexit. En Europa Occidental no se está produciendo".

Sin embargo, la asociación reconoce que "puede haber algún problema, si alguien quiere un modelo concreto, y este no está en stock". Aun con esto, recuerdan que "la oferta es tan amplia que el consumidor no se va a dar cuenta".

El sector donde más problemas se podrán dar es el del juguete. Todos los años se agotan los artículos más demandados en esta categoría, y este año será difícil reponer con celeridad debido a las dificultades logísticas. Es complejo hacer previsiones en este sector, ya que las ventas dependen de los caprichos de los más pequeños; guiados en muchos casos por la eficacia de los anuncios televisivos.

Adelantos navideños

Los comercios recomiendan que se adelante las compras, así se podrá evitar los problemas de stock momentáneos que puedan surgir y se sorteará la subida de precios. Los fabricantes están comunicando a las tiendas que deberán subir su factura.

Los costes de mandar un contenedor de China a Europa ha subido casi un mil porciento, pasando de 1.500 euros en 2019 a 15.000 a día de hoy y las materias primas han disparado su precio un 50%. Esto hace que los fabricantes prevean subir los precios un 5% antes de final de año, reseña Moreno. También, él adelanta que se pueden esperar pocos descuentos este año, ya que no sobra el producto.

Esta situación, sin embargo, será pasajera. La Organización Mundial del Comercio ha transmitido a CEC que "para marzo todo se ira solventando y en primavera se estará en una situación de normalidad".