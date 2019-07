La demanda de aparatos de aire acondicionado se ha multiplicado por cincuenta con la ola de calor

Junio, julio y agosto son meses de gran actividad en España para aquellos que trabajan con aparatos de climatización tanto en venta como en reparación e instalación.

El episodio meteorológico vivido estos últimos días ha puesto en alerta roja a muchas provincias del país donde se han registrado unos niveles de temperatura que no se habían alcanzado antes.

Es por esto, que la masiva demanda por parte de los ciudadanos que quieren mantener su hogar fresco ha colapsado al sector dedicado a los aparatos de refrigeración.

Confidencial Digital se ha puesto en contacto con empresas dedicadas a la instalación de aire acondicionado para averiguar cómo se ha vivido este incremento de la demanda.

“No damos a basto”

Hermanos Pérez es una compañía especializada en la distribución de electrónica de consumo y confort. Trabajan con marcas tan conocidas como Balay, LG, Samsung, Siemens y Miele.

“Hay muchísima más demanda desde que ha llegado la ola de calor, se ha notado mucho el incremento de las ventas... Antes de la ola de calor instalamos 3 aires a la semana, ahora 150”, aseguran desde Hermanos Pérez.

Instalación de Aire Acondicionado Madrid, especialistas en la reparación de aparatos de refrigeración, afirman estar sobrepasados.“Estamos dando citas para la semana que viene, unas 10 al día, desde que ha comenzado la ola de calor no damos a basto”, aseguran desde la compañía.

Desde Climatizaciones Delaire 2000, no han podido ni atender a la consulta de ECD: “Con este calor hay mucha demanda y es que no tengo ni tiempo así que no puedo dedicarte ni un momento”.

Toda la ciudadanía se ha movilizado en la misma semana para poner solución a las altas temperaturas. Según datos aportados por Tiendeo, empresa especializada en catálogos online, las búsquedas de ofertas de aire acondicionado han aumentado un 125% y las de ventiladores se han incrementado hasta un 244% comparadas con las realizadas la semana anterior.

La compra de ventiladores y nebulizadores de vapor

Las grandes empresas como Carrefour también están notando esta masiva compra pero no destacan a ECD la adquisición de aparatos de aire acondicionado por parte de su clientela.

“Hay muchos sistemas que incluyen bombas de calor, por lo que el consumo de aire acondicionado es más sostenido a lo largo del año”, puntualizan desde Carrefour.

Lo que sí han notado ha sido el repunte de ventas en sistemas más portátiles como el ventilador clásicos y los nebulizadores de vapor. “Hay mucha demanda en todo tipo de vaporación portátil y que se instala en el momento, es enchufarlo y ya está”, aclaran desde el gabinete de comunicación de Carrefour.

Todo para el último momento

Pilar Rubí, directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipo de Climatización (AFEC), analiza la situación lamentando la poca previsión de la población ante las ya conocidas altas temperaturas de verano.

“Cuando sube la temperatura, la gente se va corriendo a comprar el equipo de aire acondicionado... el problema que siempre pasa: hay escasez de equipos y los instaladores están hasta arriba de trabajo”, expone Rubí.

Rubí aconseja al ciudadano que no espere al último momento. La idea es evitar la misma situación que se está repitiendo en los últimos años: “Las empresas están preocupadas porque haya suministros suficientes y los instaladores en llegar a todo”, describe la directora de AFEC.

Qué productos se demandan

Según los datos recopilados por Alcampo, las zonas de mayor compra de aparatos de refrigeración se concentra en la meseta central, en el sur de la península y las islas.

Alcampo describe a ECD en qué aparatos se ha concentrado la demanda de productos de climatización para afrontar la ola de calor.

En primer lugar, en los aires acondicionados portátiles. “Son aparatos con los que no hay que realizar instalación, llegas a casa y se ponen a funcionar con facilidad”, señalan desde Alcampo.

En segundo lugar, los aires acondicionados ‘split’ que sí requieren instalación. “Ésta se demora entre 3 y 4 días desde la recepción del aparato en casa del cliente”, aclaran desde la filial de Auchan. Las preferencias de los clientes son los equipos de 3000 calorías y de clasificación energética A+/A++.

Y en último lugar, los ventiladores de pie con giro automático de 360º. “Los productos son de abrir la caja y utilizarlos, no enfrían pero refrescan, también los hay con función nebulizador para refrescar aún más”, transmiten desde Alcampo.