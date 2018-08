Gabriele Cagliani abandona Ernst & Young y se incorpora al departamento de Comunicación de Vueling

El Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales de Vueling, liderado por la Chief Communications and Public Affairs Officer, Ana Fernández, se refuerza con una nueva estructura, con el objetivo de consolidar sus funciones en el seno de la compañía.

El área de Comunicación aglutinará las funciones de relación con los medios, tanto a nivel nacional como internacional, así como el Social Media Hub. Será liderada por Gabriele Cagliani, que acaba de incorporarse a la compañía. Gabriele es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad IULM de Milán y en Periodismo por la Universidad CEU – San Pablo de Madrid. Es PDD por IESE Business School. A lo largo de su trayectoria profesional, se ha especializado en periodismo económico, trabajando en medios como El Economista y Expansión, y ha sido director de Comunicación y Marketing de EY (antes Ernst & Young) en España.

Xabier Martínez se mantendrá al frente de la Comunicación Nacional con el soporte de la agencia Hill & Knowlton. En el área internacional, Maria Gracia será responsable de coordinar la comunicación especialmente en Francia, Italia y Austria. Eddy Lara y Matilde Boix seguirán como responsables del Social Media Hub.

El área de Relaciones Institucionales aglutinará las funciones de relación con las entidades públicas y gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional y será liderada por Mayra Berciano. Berciano forma parte del equipo de Vueling desde mediados junio de 2017. Es licenciada MBA - Bachelor of Science in Management and PR en la Universidad ESERP de Barcelona.