España necesita un millón de profesionales formados para la construcción y la hostelería

España, un país con una tasa de desempleo del 14%, a fecha de agosto de 2021, no tiene suficientes trabajadores para cubrir la demanda de mano de obra de sectores tan importantes como la hostelería o la construcción. Sin embargo, los parados necesitarían reconvertirse para poder acceder a estos puestos, ya que requieren cualificación.

Javier Blasco, director del Adecco Group Institute, revela a El Confidencial Digital que hace falta cubrir 700.000 puestos de trabajo cualificados en la construcción para que el sector pueda realizar los proyectos planeados con los fondos europeos Next Generation. Si esto no se logra paliar, "se quedará mucha obra sin hacer por falta de profesionales".

No sólo la construcción está amenazada por la falta de personal, la hostelería, el principal pilar de la economía española (supone el 12% del PIB), necesita cubrir 250.000 empleos. Sin embargo, tampoco hay suficiente personal cualificado para todos los puestos.

"Hacen falta gruistas, fresadores, torneros, cocineros, sommeliers, encofradores y soldadores", ejemplifica Blasco, y añade que para cubrir estos trabajos hacen falta titulados de Formación Profesional (FP). "Al año salen la mitad de estos que titulados universitarios, y hay más trabajos para los perfiles de la FP".

La escasez de profesionales hace que se imponga un modelo de baja cualificación, que además de dejar huecos sin cubrir, hace que "los salarios en la hostelería sean bajos porque hemos impuesto un perfil bajo".

En el entorno competitivo que está surgiendo en el turismo postpandemia, el servicio que se dé hará que suba el valor añadido del sector y por tanto los sueldos, reseña el director del Adecco Group Institute. Y para ello harán falta trabajadores cualificados. Si no se forma al sector "nos pasará como con la construcción", y no se podrá emplear todo el potencial que ofrece la recuperación económica.

Lastre para el futuro

El sector industrial también necesita mano de obra con estudios para poder despegar. Si el Ejecutivo quiere impulsar las manufacturas deberá contar con personal que sea capaz de hacer funcionar la maquinaria de las factorías. Blasco cree que a día de hoy sería imposible atender la demanda.

"España no puede asumir una reindustrialización con los profesionales que tiene", apunta el analista, recordando que "haría falta crear muchos más centros de FP e impulsar la demanda por parte de los alumnos".

A pesar de que habría que potenciar aún más la apetencia de los estudiantes por hacer carrera en la FP, en 2021 falta oferta educativa para los interesados. "Todos los años hay alumnos que se quedan sin plaza en ramas industriales", denuncia Blasco. También, hay provincias, como Zamora, donde la propuesta en las especialidades más demandadas como la mecatrónica es escasa; ya que los centros especializados en materia industrial se agrupan en las regiones donde el segundo sector ha tenido asiento históricamente.

Con todo, desde Adecco piensan que no sólo vale con poner los medios; hay que incentivar a los jóvenes a cursar FP. Para ello hay que dejar atrás prejuicios que tienen los progenitores como que "allí va quien no vale para estudiar una carrera".

Además de tener más empleabilidad, "hay tramos salariales por encima de la pirámide salarial universitaria", revela Blasco. Por ejemplo, un profesional de la construcción formado, como un gruista o un soldador de Argón, sobrepasa lo que gana un titulado en humanidades de media.

En el mercado laboral que se ha establecido tras la Gran Recesión la formación es cada vez más importante, tanto para los trabajadores como para las empresas.

"En la época de la construcción (los españoles) tenían 3.000 euros porque no había mano de obra (no cualificada) en el sector", sentencia Blasco, y dispone que "eso no va a volver, ni a la construcción, ni a la hostelería. Si uno quiere un salario por encima de 2.000 euros en esos sectores necesitará un título de FP".