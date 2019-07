Euforia en el Gobierno: el FMI apoya a Calviño en la carrera para suceder a Lagarde

El FMI anda inmerso en la elección de un nuevo director gerente que Europa se esfuerza por no dejar escapar. En plena batalla por el cargo, Moncloa ha tomado los elogios a la economía española en la última revisión de los previsiones de crecimiento del organismo como un “firme espaldarazo” a la candidatura de Nadia Calviño.

Desde hace unos días, Moncloa ha comenzado a mover ya abiertamente el intento de la ministra de Economía en funciones de convertirse en la nueva directora gerente del Fondo Monetario Internacional.

Fuentes gubernamentales reconocían recientemente al diario El Mundo que es un “honor” que Calviño figure entre los candidatos europeos al puesto, aunque atribuyen la iniciativa a “los miembros europeos del G-7”, que son Alemania, Francia, Reino Unido e Italia.

La propia ministra desveló la semana pasada, en una entrevista en la Cadena SER, que ya había hablado con Pedro Sánchez de sus posibilidades para relevar a Christine Lagarde al frente del FMI y fuentes comunitarias confirman que Calviño se encuentra en la carrera.

No obstante, en Moncloa no llegan a lanzar oficialmente a la titular de Economía en funciones como candidata por posible temor a que no termine alcanzando el cargo frente a otros rivales. De hecho, se limitan a asegurar que su apuesta para el puesto es que sea ocupado por “una mujer europea”, sin citar expresamente a Nadia Calviño.

Reconocimiento a la labor de Calviño

Pese a ello, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de las conversaciones, altos cargos de Presidencia y de la cúpula económica del Gobierno presumen estos días en privado de las buenas perspectivas del FMI para España en la última revisión de sus previsiones de crecimiento.

Destacan que el organismo internacional se ha detenido en la mejora de las cifras españolas “como reflejo de la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al comienzo del año”. Esta mejoría, sin embargo, puede ser temporal, ya que la caída de las importaciones no casa con el crecimiento de la demanda interna.

En el Ejecutivo interpretan los “elogios a España del FMI” como un apoyo a la gestión de la ministra de Economía y a su labor en el último año en el Gobierno, justo en pleno proceso de sucesión de Lagarde como directora gerente del Fondo, en el que se encuentra incluida Calviño.

Economía sacó pechó de las cifras

Públicamente, el Ministerio de Economía también ha celebrado las cifras positivas sobre España. El FMI certifica la “fortaleza” de la economía española y es “especialmente significativa” ante la desaceleración de la actividad económica mundial, reaccionó en un comunicado el equipo de Calviño el pasado martes, tras conocerse las previsiones del FMI, que también coloca en el 1,9% la aceleración en 2020.

El dinamismo, especialmente de las inversiones, que se registró en el primer semestre impulsa estas previsiones, destacó Economía.

El Ministerio que dirige Nadia Calviño cree que el incremento de dos décimas en la estimación de avance del PIB permite que España lidere el crecimiento entre las principales economías de Europa, que tienen un pronóstico compartido del 1,3%.

Los “elogios” del FMI a España

El Fondo Monetario Internacional ha destacado así en su última revisión la resistencia de España. Afirma que su crecimiento continúa en cabeza de los países desarrollados: 2,3% en 2019 y 1,9% en 2020.

Entre las grandes economías, solo EEUU va a crecer más este año que España. Además, la cuarta economía de la eurozona araña dos décimas más respecto al porcentaje que el FMI preveía hace tres meses. Es la segunda mayor mejoría en las previsiones entre el grupo de los grandes países occidentales, solo superado de nuevo por Estados Unidos.