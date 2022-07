Los intereses de las tarjetas revolving ya triplican los de los préstamos personales

Actualmente las tarjetas revolving tienen un interés del 18%, llegando incluso al 28% en algunos casos. Por su parte, un préstamo personal ronda el 7% TAE, bajando hasta el 3,65% en determinadas entidades, como cuenta Estel Romero, abogada especialista en derecho bancario. Es decir, a pesar de que ambos son productos financieros con un objetivo muy parecido, el interés de las tarjetas revolving puede llegar a triplicar el de un préstamo personal.

Tarjetas revolving vs. préstamo personal

Según explica la experta a este medio, las tarjetas revolving se pueden sustituir por un préstamo personal y el dinero nos saldría mucho más barato. En ambos casos la entidad financiera nos dará una cantidad de dinero que tendremos que devolver con intereses. La diferencia es que, con un préstamo el dinero concedido se ingresa en nuestra cuenta de golpe y solo nos dan la cantidad que hayamos pedido, por ejemplo, 1.000 euros. En cambio, con la tarjeta revolving, aunque a priori contratemos un crédito de 1.000 euros, si después devolvemos 500 euros y los gastamos de nuevo, deberemos 1.500 euros y pagaremos intereses por esa cantidad. Esto lleva a que Romero anime al cliente a informarse sobre distintos productos financieros más seguros y transparentes que puedan sustituir a las tarjetas revolving.

La desinformación, un punto clave

Como explica Estel Romero, a raíz de la difícil situación económica que se atraviesa, las tarjetas revolving se han transformado en un producto más demandado. Es dinero de fácil acceso, rápido y no hace falta acreditar ningún tipo de solvencia para conseguirlo.

Además, como señala Romero, el motivo de que estas tarjetas sigan encontrando su hueco en el mercado es que se juega con “la desinformación y la falta de educación financiera de la población". Las tarjetas revolving se venden en aeropuertos, centros comerciales, supermercados… es decir, sitios donde la gente está pensando en otras cosas y no se concentran en leer el contrato que firman. En ocasiones se confunde con una tarjeta de crédito, pero no es lo mismo, pues con las revolving no hay un límite, una vez que liquidas, vuelves a tener ese dinero disponible para seguir gastando y por ende, seguir pagando intereses.

Sin embargo, esta forma de comercializar productos financiero no es una novedad. “El boom de la abusividad empezó con las cláusulas suelo”, apunta la letrada de Sanahuja Miranda Abogados. Si el cliente no es capaz de entender lo que está comprando, no es un producto transparente.

Sentencia del Tribunal Supremo

El Supremo se ha pronunciado hasta en 3 ocasiones sobre el tema de las tarjetas revolving, declarando en 2020 que los intereses por encima del 20% son ya muy elevados. A consecuencia de esta sentencia los bancos empezaron a ajustar los tipos de estos productos a la media que publica el Banco de España.

Pero no solo se reclaman ante la justicia los intereses de las revolving por ser usureros, sino que también el resto de condiciones, por ser abusivas. Por ejemplo, muchas de las demandas que están saliendo ahora adelante en los tribunales es porque se reclama que el contrato no es claro, que las cláusulas de impago son abusivas…

Una de las condenas más recientes sobre este tema es la impuesta por la Agencia Catalana de Consumo, que ha sancionado con una multa 977.813 euros a 14 entidades que comercializan tarjetas revolving. Una de ellas tenía un TAE que llegaba a los 28,73% muy por encima de la media de 20%.

Crecen las reclamaciones a la OCU

1 de cada 6 reclamaciones que se hacen a la OCU están relacionadas con el sector de la banca. Entre ellas, destacan las que tiene que ver con las tarjetas revolving. De hecho, actualmente la OCU está llevando a cabo una campaña de ayuda al consumidor contra los productos de crédito rápido. El Banco de España reconoce a las revolving como “una fuente habitual de quejas”.