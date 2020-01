Jordi Sevilla dimitió tras enterarse de que Teresa Ribera quería colocar en Red Eléctrica a la hija de un amigo

La bronca salida de Jordi Sevilla de la presidencia de Red Eléctrica ha puesto en el punto de mira a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, al quedar en evidencia las injerencias que pretendía en la compañía. Pero la dimisión del ex ministro socialista ha sido el anticipo de un cese fulminante que estaba a punto de ejecutarse.

Tal y cómo se ha conocido en los últimos días, Jordi Sevilla ha argumentado a los miembros del consejo de REE que se ha hartado de “la injerencia constante” de Ribera, que “intenta controlar Red Eléctrica como si fuera un departamento de su Ministerio”.

Según la versión que trasladó Sevilla a sus consejeros, Teresa Ribera interfería en las relaciones de REE con la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y en inversiones que la empresa consideraba estratégicas.

Asegura que la vicepresidenta le instó, entre otras injerencias, a no pleitear contra decisiones de la CNMC en las que tiene un papel determinante como consejero el marido de Ribera, Mariano Bacigalupo.

El diario El Mundo ha revelado este miércoles incluso que Teresa Ribera telefoneó en persona a Jordi Sevilla para alterar el orden del día de la reunión de la cúpula de Red Eléctrica que tuvo lugar este martes.

Se enteró de que le buscaban sustituto

Pero hay más. Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de los contactos, otra de las maniobras que molestó profundamente a Jordi Sevilla es enterarse de que la vicepresidenta de Transición Ecológica había comenzado la búsqueda de un sustituto para la presidencia de REE.

Sevilla fue nombrado primer ejecutivo de Red Eléctrica en julio de 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa tras la moción de censura. Ha estado, por tanto, año y medio en el puesto.

“Antes de que me echen, me voy yo”

Desde el entorno de Jordi Sevilla aseguran a ECD que, conocedor de los movimientos que se estaban produciendo a sus espaldas para consumar su cese, el ex ministro quiso adelantarse a la operación. “Antes de que me echen, me voy yo”, trasladó ya la semana pasada a personas de su máxima confianza, dentro y fuera de la compañía.

El sueldo del primer ejecutivo de REE, de 529.912 euros en 2019, es uno de los más altos de la administración pública debido a que no le afectan las limitaciones de sueldos de alta dirección en las empresas del Estado por contar también con accionistas privados en su capital.

Además, según el informe de gobierno corporativo de la energética de 2018, Sevilla no tenía cláusulas de blindaje en caso de cese. Su antecesor, José Folgado, percibió una anualidad de la retribución fija a su salida: un total de 718.000 euros.

La candidata de Ribera era Natalia Fabra

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican también que Jordi Sevilla recibió información de que su relevo al frente de la compañía, a propuesta de la vicepresidenta Ribera, era Natalia Fabra.

Hay que recordar un dato relevante. En junio de 2015, Pedro Sánchez fichó a Teresa Ribera, junto a las catedráticas Victoria Camps y Silvina Bacigalupo, para que le asesoraran en la elaboración del programa electoral del PSOE con el que pretendía llegar al Gobierno.

Fabra, experta en energía con gran reputación en el sector, formó parte del grupo de transición ecológica que presidía Ribera hasta que fue nombrada ministra.

Es catedrática de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid. Su área de investigación es la Organización Industrial, con énfasis en el estudio de la economía de la energía y el medioambiente, y las políticas de regulación y de defensa de la competencia.

Ha publicado diversos artículos de investigación en revistas de alto impacto. En 2014 fue galardonada con el XIII Premio Sabadell-Herrero al mejor investigador español menor de 40 años en el área de Ciencias Sociales.

Es hija de un amigo de Teresa Ribera

Además, Jorge Fabra, el padre de la candidata de Ribera para REE, es presidente de ‘Economistas frente a la crisis’.

Es una iniciativa integrada por un grupo de profesionales de distintas disciplinas -no sólo economistas- que, preocupados con la interpretación predominante de la naturaleza de la crisis, su diagnóstico y los principios neoliberales bajo los que la crisis está siendo gestionada, consideran necesario hacer oír su voz en el debate social.

Se da la circunstancia de que la ahora vicepresidenta publicó varios artículos sobre cambio climático en la web de este grupo antes de entrar en el Gobierno. Fuentes próximas a Jordi Sevilla admiten a ECD que las evidentes connotaciones de amistad en la operación de su cese incrementaron su enfado por el “intervencionismo total de Ribera”.

Como primer accionista nombra al presidente

REE es una empresa clave para la energía de España como operador del sector eléctrico. El principal accionista es el Estado con un 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), pero el resto pertenece a fondos privados. Entre ellos se encuentran inversores del calibre de Blackrock o Fidelity, a los que la empresa deberá dar explicaciones.

La posición del Estado como primer accionista le permite nombrar al presidente y por eso suele cambiar con cada Gobierno. Pero luego el directivo designado debe gestionar la compañía con criterios profesionales, dada la amplitud del accionariado privado.