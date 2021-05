Dinero Moncloa logró mover la agenda de Galán para arropar a Sánchez, pero no la de Florentino, Pablo Isla y Brufau El presidente de Iberdrola no confirmó su asistencia a la presentación del proyecto ‘España 2050’ pero finalmente acudió. Los jefes de ACS, Inditex y Repsol alegaron incompatibilidades y no cambiaron sus planes

photo_camera (I-D) El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el vicepresidente y comisario de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva de la UE, Maros Sefeovie y la presidenta del Congreso, Meritxell Batet durante la presentación del proyecto España 2050, en el Auditorio del Museo Nacional Reina Sofía, a 20 de mayo de 2021, en Madrid (España).